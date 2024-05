Konsolideret delårsrapport 1. januar – 31. marts 2024

Selskabsmeddelelse nr. 17

Dato: 16. maj 2024

Hovedpunkter fra Q1-24 rapport (perioden 1. januar - 31. marts 2024)

Bestyrelsen og direktionen i Pharma Equity Group A/S ("PEG", ”Selskabet” eller "Koncernen") har den 16. maj 2024 behandlet og godkendt delårsrapporten for Koncernen for perioden 1. januar – 31. marts 2024 ("Q1 2024-rapport"). Rapporten er hverken blevet revideret eller reviewed.

Kliniske resultater

Kort tid efter 1. kvartals afslutning, kunne Selskabets datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex), ved selskabsmeddelelse nr. 11 af 5. april 2024, rapportere meget positive endelige resultater fra selskabets klinisk fase-2 proof-of-concept-forsøg med lægemiddelkandidaten RNX-051, MEFO-studiet, baseret på modtaget high level summary fra Reponex’ kliniske site.

Reponex' MEFO-studie drejer sig om behandling af patienter med højresidig tyktarmskræft og højresidige tyktarmspolypper/adenomer (forstadier til kræft) med lægemiddelkandidat RNX-051. Reponex’ kliniske samarbejdspartnere, der havde udført studiet, kunne rapportere at der på basis af MEFO-studiets resultater synes at være en klar vej frem til at fastslå, om behandling med RNX-051 som en enkelt og endda gentagen dosis hos patienter med adenomer i tarmen vil føre til forebyggelse af adenomer.

Produkter og patenter

Den 22. januar 2024 meddelte Selskabet i selskabsmeddelelse nr. 2, at Selskabets datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) havde meddelt, at European Patent Office (EPO) havde godkendt EP patentansøgningen nr. 3740286, der omfatter Reponex' nyskabende behandlingsmetode. Patentet omhandler lægemiddelkompositioner til eliminering af bakterielle promotorer af colorektal cancer ved intraluminal påføring (RNX-051). Behandlingsmetoden fokuserer på nedkæmpelse af bakterielaget, også kendt som biofilm, som beskytter kræftsvulster i tyk- eller endetarmen. Ved at nedkæmpe denne beskyttende barriere søger behandlingen at gøre kræftcellerne mere modtagelige for kroppens eget immunforsvar.

Den 5. marts 2024 meddelte Selskabet i selskabsmeddelelse nr. 6, at Selskabets datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) havde meddelt, at European Patent Office (EPO) havde godkendt EP patentansøgningen nr. 3145533 for Reponex’ lægemiddel til at fremme sårheling (RNX-022). Behandlingsmetoden består af topikal anvendelse af en hydrogel indeholdende granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), sukralfat og hyaluronan for at accelerere sårheling. Kombinationen hjælper med at stimulere proliferationen af celler relateret til helingsprocessen og vævsregenerering.

Finansiel oversigt

For de første 3 måneder af 2024 realiserede Pharma Equity Group A/S et underskud efter skat på DKK 7.2 mio., hvilket er på niveau med forventningerne for perioden. Egenkapitalen udgør pr. 31. marts 2024 DKK 31.8 mio.

Outlook

Vi fastholder de tidligere udmeldte forventninger til 2024, et underskud før skat i intervallet DKK 24 mio. til DKK 29 mio. for koncernen. Forventningerne afspejler ikke eventuelle gevinster/tab i forbindelse med den kommende afvikling af Portinho S.A. tilgodehavendet.

Market Maker aftale

Selskabet kunne i selskabsmeddelelse nr. 9 fra 22. marts 2024 oplyse, at Selskabet havde indgået aftale med Danske Bank om udøvelse af prisstillelse (Market Maker) i PEG aktien.

Tilgodehavende hos Portinho S.A.

Koncernens tilgodehavende hos Portinho S.A har en hovedstol på EUR 9,55 mio. med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. marts 2024 på DKK 58 mio., hvilket er uændret i forhold til 31. december 2023.

Som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 39 fra 25 september 2023, nr. 46 fra 28 november 2023 og nr. 7 fra 20 marts 2024, har betalingen fra Portinho S.A. været udskudt i henhold til den oprindelse forfaldsdato, som var 1. juli 2023. Selskabet har pr. 15. april 2024 indleveret stævning til Sø- og Handelsretten mod Portinho S.A. i forhold til inddrivelse af tilgodehavendet på EUR 9,55 mio. med tillæg af renter. Selskabets portugisiske advokat har i samarbejde med Selskabets danske advokat ligeledes iværksat forskellige foreløbige og sikrende retsskridt og undersøgelser i Portugal i forhold til sikring af betaling af tilgodehavendet.

Kapitalressourcer

I perioden 1. januar 2024 – 31. marts 2024 er der tegnet og indbetalt 8,4 mio. kr. i konvertible lån til Selskabet. Lånene ydes som ansvarlige lån og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer bortset fra ethvert andet tilsvarende ansvarligt lån. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 4 af 7. februar 2024 for yderligere oplysninger om de konvertible lån.

Ledelsen har vurderet det finansielle beredskab på baggrund af forventede omkostninger og investeringer for 2024, og på denne baggrund konkluderer ledelsen, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til at fortsætte driften af ​​koncernen som planlagt. Brofinansiering har siden 1. januar 2024 skabt lån for DKK 8,4 mio. Selskabet har pr. 31. marts 2024 en uudnyttet kreditfacilitet på DKK 10 mio.

Selskabets har ved meddelelse nr. 15 af 8 maj 2024 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 3. juni 2024 vedrørende forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra DKK 1.022.963.883 til 102.296.388,3 ved at aktiestørrelsen ændres fra DKK 1,00 til DKK 0,10. Antallet af aktier vil således forblive det samme. Nedsættelsesbeløbet overføres til en særlig reserve.

Selskabet har ved meddelelse nr. 16 af 8 maj 2024 meddelt, at Selskabet afsøger mulighederne for at styrke PEG’s arbejdskapital ved en kapitalforhøjelse til markedspris. En eventuel kapitalforhøjelse vil forudsætte, at kapitalnedsættelsen, nævnt i meddelelse nr. 15 af 8 maj 2024, vedtages.

Online præsentation af Q1-24 kvartalsregnskabet

Klokken 11.00 i dag inviterer CEO Thomas Kaas Selsø til online præsentation af Q1-2024 rapporten og væsentlige begivenheder indtil nu i 2024.

Kontaktperson – Investor Relations

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt kvartalsregnskabet for Q1-2024 kan rettes til selskabets CEO Thomas Kaas Selsø, på mail investor@pharmaequitygroup.com.

På selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com kan yderligere information og alle offentliggjorte meddelelser findes.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Repo-nex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og suc-cesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

