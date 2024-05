PARROT: ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 16 mai 2024 à 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2024

Chiffre d’affaires consolidé de 15,8 M€

Dynamique commerciale positive des microdrones professionnels

Le groupe Parrot, leader européen des microdrones professionnels, réalise au 1er trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 15,8 M€, en recul de 5% (idem à taux de change constant). La dynamique commerciale est positive pour les microdrones professionnels (+4%) et l’activité Photogrammétrie est dans l’attente de l’effet des innovations lancées en avril (-11%). Le bon niveau de marge brute et le strict contrôle des coûts maintiennent les dépenses opérationnelles à un niveau adapté aux ambitions de développement du Groupe.

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ et en % du CA T1 2024

3 mois T1 2023

3 mois Variation Ex 2023

12 mois A Microdrones professionnels

dont anciens produits 9,3

0,0 59% 9,4

0,5 57% -1%

33,2

1,2 51% C Photogrammétrie 6,4 41% 7,2 43% -11% 31,8 49% D Parrot SA 0,2 - 0,2 - 0,7 E Éliminations intragroupe -0,2 - -0,2 - -0,7 TOTAL GROUPE PARROT 15,8 100% 16,7 100% -5% 65,0 100%

Activité microdrones professionnels

L’activité microdrones professionnels totalise un chiffre d’affaires de 9,3 M€, soit 59% du chiffre d’affaires du Groupe. Retraitée des effets des anciens produits, la gamme de microdrones ANAFI professionnels génère au 1er trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 9,3 M€, contre 8,9 M€ au 1er trimestre 2023, en croissance de 4%. La dynamique commerciale est notamment portée par une nouvelle commande de la Direction Générale de l’Armement dans le cadre de l’appel d’offre remporté en 2021. Des appels d’offres ont été remportés dans plusieurs pays d’Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et dans la région Asie Pacifique mais les prises de commandes restent néanmoins dépendantes des calendriers de gestion des budgets de l’état de plusieurs pays de l’OTAN.

Activité photogrammétrie

L’activité photogrammétrie totalise un chiffre d’affaires de 6,4 M€ (-10% à taux de change constant), soit 41% du chiffre d’affaires du Groupe. La base de comparaison inclut des déploiements en entreprise non récurrents, enregistrés début 2023. Des innovations, notamment pour élargir la compatibilité des solutions avec les téléphones mobiles, ont été lancées en avril : elles renforcent les synergies entre les données capturées par des drones et celles au sol et ajoutent des fonctionnalités de réalités assistées qui augmentent la précision et apportent des capacités de suivi dans le temps très innovantes. Elles s’adressent en priorité aux secteurs de la construction, de la géomatique et de la sécurité civile.

Perspectives

Alors que l’intérêt pour des microdrones sécurisés et autonomes est mis en lumière par la prépondérance des nouvelles technologies dans les conflits actuels, Parrot s’emploie à relever les défis technologiques et opérationnels pour assurer le succès de son prochain microdrone, moteur dans l’orientation de l’année 2024.

Dans le domaine de la photogrammétrie, l’élargissement du marché adressable, notamment en s’appuyant sur des équipements complémentaires, est, comme en 2023, un axe clé de la croissance.

La mise en œuvre efficace du plan stratégique, couplée à une gestion rigoureuse des opérations et des investissements, confèrent au Groupe la capacité financière adaptée à la poursuite de ses ambitions de développement.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale mixte : mercredi 5 juin 2024 à 9h00

Activité du 2ème trimestre 2024 et résultats du 1er semestre 2024 : vendredi 2 août 2024 à 8h00

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de microdrones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. À la pointe de l’innovation, son offre est principalement centrée sur 3 verticales : (i) la Défense et la Sécurité, (ii) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de cybersécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et fournissent des solutions de modélisation et d’analyse 3D adaptées à de nombreux métiers.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate. Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com

