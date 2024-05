Resultater for 1. kvartal 2024 var som forventet. Forventninger til helåret præciseres

Selskabsmeddelelse nr. 9-2024

16. maj 2024

North Media CEO Lasse Ingemann Brodt siger om udviklingen i 1. kvartal 2024:

”I 1. kvartal 2024, hvor resultaterne var som ventet, har vi fokuseret på at integrere SDR Svensk Direktreklam i North Media-koncernen. Vi har taget de første skridt til at udnytte potentialet for gensidig udvikling med FK Distribution, herunder overgang til fælles brug af de danske produktionssystemer og planlagt test af maskinel pakning af tryksager til det svenske marked i 2. kvartal 2024. I Digital Services var resultaterne som ventet påvirket af øgede omkostninger til strategisk udvikling af forretningerne. Baseret på øget indsigt i SDR’s forretning præciserer vi vores forventninger til helåret.”

Finansielle forventninger til 2024

Koncernen præciserer forventningerne til omsætningen og EBITDA. Omsætningen forventes nu at blive 1.310-1.355 mio. kr. (tidligere 1.310-1.375 mio. kr.). Præciseringen skyldes primært øget indsigt i SDR’s forretning og tilpasning af fremskrivningsmodeller i SDR, samt en lidt lavere vækst i BoligPortal.

EBITDA præciseres til 170-200 mio. kr. (tidligere 170-210 mio. kr.) som følge af den forventede udvikling i omsætning og højere omkostninger til integration af SDR i Last Mile.

Samtidig justeres driftsresultatet (EBIT) til 95-125 mio. kr. (tidligere 110-150 mio. kr.) på grund af en non-cash engangsnedskrivning af IT-systemer i SDR for 13,7 mio. kr.



Finansielle nøgletal:

DKK mio. 1. kvartal 2024* 2023 Omsætning 327,1 240,0 EBITDA 39,2 50,4 EBIT 10,4 43,8 Overskudsgrad 3,2% 18,3% Afkast på værdipapirer 155,6 103,8 Pengestrømme fra driften -4,8 57,0 Frie pengestrømme -8 53,6

* Inklusive aktiviteterne i SDR

Udviklingen i forretningsområderne i 1. kvartal 2024

I forretningsområdet Last Mile (FK Distribution og SDR) steg omsætningen 45% efter inklusionen af den svenske forretning. Eksklusive SDR faldt omsætningen som ventet med 3%, drevet af lavere omsætning fra distribution af lokalaviser, mens flere kunder øgede volumen af tryksager. EBITDA blev 40 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) blev 15 mio. kr., et fald fra 41,2 mio. kr. Nedgangen var primært drevet af afskrivninger på SDR-købesummen samt nedskrivning på IT-systemer i SDR, og i mindre grad omkostninger relateret til købet af Aviou-teknologi i ’minetilbud’. Overskudsgraden blev 5,2%.

I forretningsområdet Digital Services faldt omsætningen 3%, baseret på en flad udvikling i BoligPortal og tilbagegang i Ofir og Bekey. EBITDA blev -0,1 mio.kr., drevet af lavere omsætning og forventede øgede omkostninger til integration af alle services i ét samlet univers i BoligPortal samt optimering af interne processer i Bekey. Driftsresultatet (EBIT) faldt til -1,3 mio. kr. og overskudsgraden blev -3,2%.

Koncernens kapitalberedskab udgjorde 951 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2024, en stigning på 95 mio. kr., understøttet af et positivt afkast på værdipapirbeholdningen. I april udbetalte North Media et udbytte på 4 kr. per aktie, svarende til 72,1 mio. kr.

Telekonference

CFO Kåre Wigh præsenterer resultaterne på engelsk på en telekonference den 23. maj 2024 kl. 13:00. Tilmelding via dette link. Resultaterne præsenteres på dansk på HC Andersen Capitals platform den 23. maj 2024 kl. 15:00. Tilmelding via dette link.

Yderligere oplysninger:

CEO Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 20 24 32 92

CFO Kåre Wigh, telefon +45 25 65 21 45

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributører af tilbuds -og ugeaviser. Minetilbud er en førende digital tilbudsplatform. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for høj vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste jobunivers. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.

