La Croix-Rouge annonce l’ouverture d’un nouvel hôpital mobile à Rafah

OTTAWA, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à l’énorme demande de soins de santé à Gaza, la Croix-Rouge canadienne, le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge de Norvège et neuf autres Sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) ont collaboré à l’installation d’un hôpital mobile à Rafah.



Grâce au soutien du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne a contribué à mettre en place cet hôpital mobile en dépêchant du personnel et en fournissant de l’équipement chirurgical, des médicaments, de l’équipement de diagnostic et du matériel de désinfection.

Faits saillants

Cette initiative permettra au personnel médical de :

gérer un établissement médical doté de 60 lits;

prendre en charge jusqu’à 200 personnes par jour;

donner des soins chirurgicaux, des soins gynécologiques et obstétriques, des soins maternels, néonataux et pédiatriques, et

prodiguer des soins ambulatoires et hospitaliers.

Les services offerts par l’hôpital mobile serviront de complément aux activités menées par les équipes de la Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP), qui offrent des soins médicaux à des milliers de personnes depuis l’intensification des hostilités. Les équipes des partenaires du Mouvement, notamment la SCRP et la Société nationale d’Israël (le Magen David Adom), demeurent à pied d’œuvre sur le terrain, souvent au péril de leur vie, pour offrir des services de santé aux personnes dans le besoin.

En sa qualité d’organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante, le Mouvement continuera à apporter un soutien essentiel aux personnes qui ont besoin d’aide. La Croix-Rouge canadienne, de concert avec les partenaires du Mouvement, rappelle l’urgence d’agir pour :

protéger à tout prix la population civile et le personnel humanitaire;

permettre la prestation de services humanitaires dans la dignité en assurant notamment l’acheminement sécuritaire de l’aide; et

parvenir à une résolution politique visant à garantir l’acheminement et la distribution durables, sécuritaires et dignes de l’aide.





Citation

« La Croix-Rouge canadienne collabore avec ses partenaires du Mouvement pour donner des soins médicaux d’urgence aux personnes à Rafah, où les établissements de santé sont en nombre insuffisant. Grâce au soutien du gouvernement du Canada et à la générosité du public, la Croix-Rouge canadienne a déployé là-bas des ressources matérielles et humaines essentielles pour venir en aide aux personnes qui en ont désespérément besoin. »

– – Kelsey Lemon, vice-présidente, Opérations internationales, Croix-Rouge canadienne

Les personnes qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen-Orient peuvent le faire en ligne à l’adresse http://www.croixrouge.ca.

