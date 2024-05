Esker & VISEO : Un partenariat prometteur entre deux experts reconnus du marché, résolument tournés vers l'international

Lyon, le 16 mai 2024 — Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui la conclusion d'un partenariat avec VISEO, expert en transformation digitale au service des entreprises, qui compte plus de 3000 collaborateurs présents sur 5 continents. Ce partenariat donne une autre dimension à la collaboration déjà existante entre Esker et Synvance - qui a rejoint VISEO en 2023 - et ouvre de nouvelles perspectives à l'international.



Esker a aussi été convaincue par la capacité de VISEO à soutenir son expansion internationale, son large périmètre opérationnel et fonctionnel ainsi que son expertise auprès de l’écosystème SAP en tant que troisième intégrateur de cet ERP en France. Le solide maillage local de VISEO et ses 5 antennes régionales vient également renforcer la couverture d’Esker sur le marché français.

“Nous sommes ravis d'officialiser cette alliance avec VISEO, avec qui nous partageons une communauté d'intérêts et des ambitions de croissance à l'international. Ce rapprochement nous offre l'opportunité d'étendre notre activité auprès d'un écosystème élargi d'entreprises multisectorielles. Cette nouvelle collaboration s'inscrit totalement dans notre stratégie visant à étendre notre réseau de partenaires.”

Thomas Honegger, Directeur des Opérations France/Benelux/Suisse chez Esker

De son côté, VISEO a souhaité conserver et développer le partenariat fructueux entre Esker et Synvance afin de proposer aux entreprises une offre complète qui couvre l'intégralité du cycle Source-to-Pay. VISEO voit en Esker un partenaire fiable partageant ses valeurs. Leur complémentarité sur le plan géographique et commercial renforce leur capacité conjointe à répondre aux besoins actuels et futurs de leurs clients, en France comme à l'international.

Grâce à sa maîtrise approfondie des processus achats et métiers, associée à son interopérabilité avec la plupart des ERP, VISEO est en mesure de répondre aux exigences élevées des entreprises en termes d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA), d'accompagnement au changement et d'adaptation aux prochaines évolutions réglementaires.

“Notre collaboration avec Esker repose sur la confiance, la proximité et sur notre capacité à apporter des résultats concrets. Au-delà de notre mission d'intégrateur/revendeur, notre rôle de conseil est déterminant pour la réussite des projets de solutions de digitalisation comme celles d'Esker. Nous sommes impatients de voir comment notre alliance continuera de se développer dans les mois à venir, avec la promesse d'une croissance significative et d'un impact positif pour nos clients communs.”

Philippe Akerman, Directeur Activité Finance Process Automation chez VISEO

Ce partenariat stratégique s'est déjà concrétisé par la signature de nouveaux contrats dans les secteurs des transports et de l'industrie spatiale. Esker et VISEO anticipent un développement significatif de leur activité au cours des prochains mois.

À propos de VISEO

VISEO est une entreprise de services du numérique (ESN), qui utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d’innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux usages et affronter la concurrence d’acteurs qui changent les règles du jeu. Avec plus de 3 000 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire - design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe