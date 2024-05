Quadient nommée Leader Technologique pour la troisième année consécutive dans la SPARK Matrix 2024 pour les applications de gestion des comptes clients

La solution Quadient Comptes Clients saluée pour ses nombreuses fonctionnalités, sa proposition de valeur et ses notes élevées en impact client et excellence technologique





Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Leader Technologique pour la troisième année consécutive dans le rapport d’analyse SPARK Matrix™ 2024 pour les applications de gestion des comptes clients du cabinet indépendant Quadrant Knowledge Solutions. Les rapports SPARK Matrix fournissent une analyse concurrentielle détaillée du marché mondial et ses principales tendances ainsi que ses acteurs.

Quadient propose une offre intégrée de solutions cloud pour l’automatisation des communications et processus d’entreprises les plus critiques, avec un impact significatif en matière de gain de temps, réduction des coûts et amélioration de l'expérience client. Cette plateforme innovante, qui comprend la solution d'automatisation et de gestion des comptes clients de Quadient, a été reconnue à de nombreuses reprises par les analystes indépendants, confirmant sa position de leader sur le marché.

« Quadient se distingue sur le marché mondial des applications de gestion des comptes clients en proposant des offres différenciées telles que la correspondance entre les paiements et les factures grâce à l'IA, l'apprentissage automatique et la reconnaissance optique des caractères (OCR). D’autres fonctions avancées disponibles incluent la prise en charge des migrations des modes de paiement, et le partenariat avec un grand nombre de systèmes de paiement pour une mise en œuvre facilitée d'une suite complète de paiements », a déclaré Nehan Jain, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions. « Le programme interne d'optimisation numérique de Quadient Comptes Clients, associé à divers fournisseurs de services de paiement, aide les clients utilisateurs à remplacer les paiements papier par des moyens électroniques plus rapides et plus sûrs, comme les paiements par carte ou par virement bancaire ».

Du crédit à l'encaissement en passant par la gestion de liquidités, Quadient aide à automatiser le cycle de la commande à l'encaissement, en offrant une expérience fluide qui crée des interactions à forte valeur ajoutée avec les clients et accélère les flux de trésorerie. Les entreprises qui utilisent Quadient Comptes Clients ont traité près de 40 milliards de dollars de transactions en 2023.

« Nous sommes ravis qu'une fois de plus Quadient ait été reconnue leader technologique dans la SPARK Matrix pour les applications de gestion des comptes clients », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications Quadient. « Bien qu'étant récemment entrés sur ce marché, nous avons rapidement progressé vers la catégorie des leaders, en dépassant les acteurs traditionnels du marché. Cette distinction montre que notre investissement continu en matière d’innovation est au-dessus du marché, et que les analystes et les clients soutiennent notre vision d’avenir de la gestion des comptes clients ».

Obtenez un exemplaire gratuit du rapport sur notre site web : https://www.quadient.com/en/resources/2024-spark-matrix-accounts-receivable-applications.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

