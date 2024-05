INFORMATION REGLEMENTEE

Bruxelles, 21 mai 2024, 07h30

NEXTENSA: RÉSULTATS POUR LE Q1 2024







FAITS MARQUANTS



IMMEUBLES DE PLACEMENT

• Malgré la vente de certains actifs en 2023 et 2024, les revenus locatifs du premier trimestre sont supérieurs à ceux du même trimestre de l’année précédente.

• Réalisation d’une croissance des loyers à périmètre constant de +4,5% au premier trimestre 2024 par rapport à 2023.

• Nouveau contrat de location pour le campus de bureaux Moonar signé par Regus (+/- 1 500 m²), ce qui porte le taux de location du campus à environ 80 %.

• Début février 2024, l’immeuble commercial de +/- 4 200 m² situé rue du Brill à Foetz, Luxembourg, a été vendu à un investisseur local à un prix conforme à l’évaluation, telle que fixée au 31/12/2023.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT



• Tour & Taxis : parmi les appartements de la deuxième phase du projet résidentiel Park Lane, 60 % ont déjà été vendus et 7 % réservés. Le site est en bonne voie pour commencer les premières livraisons d’ici la fin de 2024.

• Cloche d’Or : les immeubles de bureaux Emerald et White House sont finalisés et sont loués à 100%, grâce à un nouveau contrat de bail avec PwC Luxembourg. Une lettre d’intention a été signée avec un locataire pour le nouveau projet de bureaux Stairs (9.200 m²), qui a

déjà démarré. L’hôtel B&B sera achevé en juin 2025. Les ventes résidentielles à la Cloche d’Or continuent d’être retardées.



GESTION FINANCIÈRE ACTIVE



Le coût moyen du financement diminue légèrement de 2,67 % à 2,64 %, grâce à la politique de couverture des taux d’intérêt.



LE RÉSULTAT NET



Le résultat net (part du groupe) s’élève à 7,0 millions d’euros, soit 0,70 euro par action ayant droit au dividende.



RÉALISATION DE LA VENTE DE L’IMMEUBLE DE BUREAUX HYGGE



Réalisation de la vente à la mi-mai des actions de la société propriétaire de l’immeuble de bureaux ‘Hygge’, situé à Luxembourg-Ville, à un investisseur luxembourgeois.





A PROPOS DE NEXTENSA



Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier à usage mixte.



Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/03/2024 était d’environ 1,3 milliard d’euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la création de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des immeubles résidentiels.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 445 millions d’euros (valeur 31/03/2024).

