BI Boligejendomme A/S - Bestyrelsen anbefaler likvidation

Bestyrelsen for BI Boligejendomme A/S har besluttet at søge selskabet afviklet ved frivillig likvidation og vil inden for de kommende uger indkalde til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende afviklingen.

BI Boligejendomme A/S er investeret i en portefølje bestående af udlejede danske boligejendomme, forvaltet af AP Pension. Konkret sker investeringen via en obligation udstedt af AP Udsteder K/S.

AP Pension har meddelt BI Boligejendomme A/S, at de ønsker at benytte deres ret til at førtidsindfri obligationen primo juli 2024.

Når det sker, vil BI Boligejendomme A/S blive tilført likvider fra indfrielsen af obligationen, og vil herefter ikke længere være eksponeret til en boligportefølje.

Bestyrelsen for BI Boligejendomme A/S har sonderet selskabets strategiske muligheder, herunder også andre investeringsmuligheder inden for selskabets investeringsstrategi, og har på den baggrund besluttet at søge selskabet likvideret. Inden for de kommende uger vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at iværksætte afviklingen. Bestyrelsen vil i den sammenhæng undersøge mulighederne for at udbetale provenuet fra obligationsindfrielsen til aktionærerne så hurtigt som muligt

Selskabets indre værdi vurderes ikke at ville blive væsentligt påvirket af selve obligationsindfrielsen og den efterfølgende likvidation. Den endelige indfrielseskurs af obligationen er imidlertid endnu ikke kendt, idet indfrielse sker til 101 % af obligationskursen ultimo juni 2024. Kurstillægget ved indfrielsen forventes at dække likvidations- og driftsomkostninger frem til endelig likvidation.

Selskabets resultatforventninger for 2024 samt selskabets langsigtede afkastforventninger suspenderes som konsekvens af den påtænkte likvidation. Det forventede likvidationsprovenu pr. aktie vil blive meddelt, når indfrielseskursen for ejendomsobligationen er kendt ved udgangen af juni 2024.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BankInvest, kommunikationschef Kenneth Kragh Hansen, tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Andrea Panzieri

Bestyrelsesformand