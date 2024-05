Oxalys nomme sa dirigeante en Italie

Oxalys, éditeur SaaS spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, nomme Simona Bernabei au poste de Country Manager pour sa filiale Oxalys Italia, basée à Milan. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération des activités de l’éditeur à l’international et de sa volonté de se positionner comme un acteur de premier plan sur le marché italien. Après avoir validé la pertinence de s’implanter en Italie, Oxalys va fortement investir ces prochaines années pour poursuivre son développement et sa présence locale. C’est dans ce contexte que l’éditeur annonce une première nomination structurante.

Dans le cadre de sa mission, Simona Bernabei sera chargée de représenter l’éditeur en Italie et d’y développer ses parts de marché auprès des PME, ETI. Pour ce faire, elle déploiera une stratégie commerciale de proximité et veillera à nouer des relations avec des partenaires locaux : conseil, intégrateurs… Au-delà de ces éléments, elle devra également recruter les futurs talents de l’éditeur qui veilleront à mettre en œuvre les projets des clients et à les accompagner dans leur évolution. Simona Bernabei occupera donc une place centrale dans la stratégie de croissance d’Oxalys sur la plaque italienne ces prochaines années.

Pierre Joudiou, Président d’Oxalys « Nous sommes fiers d’accueillir Simona au sein de notre équipe de Direction. Sa parfaite connaissance du marché italien et sa capacité à commercialiser des offres digitales à très forte valeur ajoutée sont de réels atouts qui lui permettront de mener à bien sa mission. L’Italie est un marché stratégique pour Oxalys et l’arrivée de Simona nous permettra de nous y développer rapidement. »

Simona Bernabei, Country Manager chez Oxalys « Oxalys bénéficie d’un positionnement et d’une offre unique qui va permettre aux entreprises italiennes de digitaliser leurs processus achats en s’appuyant sur une technologie industrielle et simple à déployer. Nous offrons donc une proposition de valeur sans précédent et je suis convaincue que la solution répondra aux particularités des entreprises italiennes et à leur haut niveau d’exigences. »