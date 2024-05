OTC Markets Group Memperkenalkan Produk Overnight Trading Baru

NEW YORK, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operator pasar keuangan teregulasi untuk 12.000 sekuritas A.S. dan global, hari ini memperkenalkan OTC Overnight, yaitu sebuah penawaran baru yang akan membuat sekuritas ekuitas OTC tersedia untuk diperdagangkan dari Minggu hingga Kamis antara pukul 8 malam hingga 4 pagi waktu timur.



Sekuritas aktif di seluruh jenjang pasar OTC, termasuk merek global seperti Roche, Adidas, Air Canada, dan Techtronic Industries, akan memenuhi syarat untuk diperdagangkan dalam sesi overnight oleh pelanggan pialang-pedagang dalam mata uang dolar AS. OTC Markets memperkirakan OTC Overnight akan tersedia pada kuartal kedua tahun ini di OTC Link NQB Alternative Trading System. Ini akan memungkinkan investor untuk melacak dan memperdagangkan ribuan sekuritas ekuitas global selama jam pasar Asia, saat pembukaan pasar Eropa, dan pada sesi overnight di AS.

Perdagangan semalam akan secara signifikan memperluas aksesibilitas dan cakupan data pasar yang komprehensif untuk pasar OTC. Seiring dengan makin banyaknya klien yang terhubung ke dalam platform dan permintaan akan overnight trading meningkat, OTC Markets Group berencana untuk memperluas penawaran ini ke sekuritas tambahan dalam jaringannya. Perusahaan terus secara aktif mengambil berbagai langkah untuk memantapkan dirinya sebagai pasar global yang memenuhi kebutuhan investor, pialang-pedagang, dan emiten di semua level.

“Kami telah melihat peningkatan permintaan dari investor, pialang-pedagang, dan peserta pasar lainnya yang ingin mengakses pusat keuangan terbesar di dunia di zona waktu masing-masing,” kata Matt Fuchs, Wakil Presiden Eksekutif Data Pasar di OTC Markets Group. “Kami berada dalam posisi unik untuk mewujudkan hal ini dan menciptakan tingkat peluang baru bagi ribuan ekuitas global.”

OTC Link LLC, sebagai operator OTC Link NQB IDQS, mengajukan Formulir ATS yang telah diubah mengenai sesi overnight yang baru. Dengan memanfaatkan konektivitas FIX dan multicast yang ada ke OTC Link NQB ATS, pialang-pedagang dapat memperluas penawaran untuk pelanggan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mendapatkan akses ke OTC Overnight, kunjungi www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight.

Tentang OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengoperasikan pasar teregulasi untuk memperdagangkan 12.000 sekuritas AS dan internasional. Standar pengungkapan berbasis data kami menjadi fondasi bagi ketiga pasar publik kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market dan Pink® Open Market. Sistem Trading Alternatif (ATS) OTC Link® kami menyediakan infrastruktur pasar penting yang diandalkan oleh para pialang untuk memfasilitasi trading. Model inovatif kami menawarkan akses kepada perusahaan-perusahaan yang lebih efisien ke pasar keuangan AS. OTC Link ATS, OTC Link ECN, dan OTC Link NQB masing-masing merupakan ATS yang diatur oleh SEC, dioperasikan oleh OTC Link LLC, pialang yang terdaftar di FINRA dan SEC, anggota SIPC.

Informasi untuk Media:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com