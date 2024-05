OTC Market Group, 거래시간 연장한 신규 오버나잇 트레이딩 제품 출시

뉴욕, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1만2000여 개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장 운영기관인 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)이 오늘 신규 상품인 OTC Overnight를 도입했다. 새로 선보이는 이 상품을 통해 미국 동부 표준시 기준 일요일에서 목요일까지 오후 8시부터 오전 4시 사이에OTC 가 취급하는 유가 증권 거래가 가능해진다.



Roche, Adidas, Air Canada, Techtronic Industries 등 글로벌 브랜드를 포함해 OTC 마켓 유형(Tier) 전반에 걸쳐 활발히 거래되는 증권들은 이제 중개거래인 (브로커-딜러) 등록자가 미국 달러로 야간에도 거래할 수 있게 된다. OTC Markets은 OTC Overnight를 통한 야간거래가 올해2분기 중 OTC Link NQB Alternative Trading System(OTC 링크NQB 대체거래시스템)을 통해 이용 가능할 것으로 예상하고 있다. 그렇게 되면 투자자들은 아시아 시장 시간, 유럽 시장 개장 시간, 그리고 미국 시간으로 야간에도 수천 개의 글로벌 증권을 모니터링하고 거래할 수 있게 된다.

야간거래 도입을 통해 OTC 마켓 접근성과 종합적 마켓 데이터 범위도 상당 수준 확대될 것으로 예상된다. 더 많은 고객이 플랫폼에 접속하고 야간 거래 수요가 증가함에 따라 OTC Markets Group은 네트워크 내 거래되는 추가 주식들을 대상으로 해당 서비스를 확대할 계획이다. 당사는 모든 수준의 투자자, 브로커-딜러, 발행기관의 니즈를 충족하는 글로벌 시장으로 자리매김하기 위해 지속적으로 적극적 조치를 취하고 있다.

OTC Markets Group의 마켓 데이터 부문 수석 부사장(VP)인Matt Fuchs는 “전 세계 도처의 투자자와 브로커-딜러, 기타 시장 참가자들이 각자의 시간대에서 세계 최대 규모의 금융 중심지에 접근하려는 수요가 커지고 있음이 확인되었다.”고 강조하며 “우리 회사는 이 같은 니즈를 가능하게 만드는 독특한 위치에 있으며, 수천 개의 글로벌 주식을 대상으로 새로운 수준의 기회를 창출해 나가고 있는 것이다.”라고 덧붙였다.

OTC Link NQB IDQS 운영자인 OTC Link LLC는 새로운 야간 거래와 관련해 수정된 대체거래시스템 형식(Form ATS)을 제출한 상황이다. 브로커-딜러들은 현FIX 및 멀티캐스트 연결을 활용, OTC Link NQB ATS에 접속하여 고객에게 제공하는 상품을 확대할 수 있다. OTC 야간거래 접근 방법에 대한 자세한 내용은 www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight 에서 확인할 수 있다.

OTC Markets Group Inc. 소개

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)은 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영하고 있다. OTC 마켓 그룹의 데이터 기반 공시 표준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, Pink® Open Market 등 3곳의 공적시장의 근간을 이루고 있다. OTC 마켓 그룹의 OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs)는 증권 중개사들이 거래를 원활하게 하기 위해 의존하는 중요한 시장 인프라를 제공한다. 당사의 혁신적인 모델은 기업들이 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 한다. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB는 SEC의 규제를 받는 ATS이며 FINRA 및 SEC에 등록된 중개사이자 SIPC 회원사인 OTC Link LLC가 운영한다.