日本でのプレゼンスを拡大し、データインテリジェンスへの需要の急増に応えるためにNTTデータと販売代理店契約を締結

株式会社NTTドコモなどとの顧客成功経験を基に、この販売代理店契約により、より多くの組織がAI Ready(AIに対応できる)データを提供できるようにして、デジタルトランスフォーメーションを加速するための支援を提供