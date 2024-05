EUROAPI renforce sa présence en santé animale avec un contrat de fourniture de 130-150 millions d’euros

Communiqué de presse









Un contrat de fabrication de 5 ans qui soutiendra la trajectoire de ventes du projet FOCUS-27





Ce contrat souligne le savoir-faire d’EUROAPI et la fiabilité des services premium de Contract Manufacturing Organization apportés à ses clients





Paris – Le 23 mai 2024 – EUROAPI annonce aujourd’hui la signature d’un accord de Contract Manufacturing Organization (CMO) avec une entreprise mondiale de santé animale. Dans le cadre de cette collaboration, EUROAPI va fournir à son client un produit vétérinaire majeur. La valeur totale attendue du contrat est de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros, sur la période 2025-2029.

“La signature de ce contrat majeur sécurise l’approvisionnement à long terme de cette molécule chimique complexe, essentielle dans le domaine vétérinaire. Elle témoigne de la reconnaissance du savoir-faire d’EUROAPI et de la fiabilité des services premium de Contract Manufacturing Organization apportés à ses clients », a indiqué Ludwig de Mot, Directeur général d’EUROAPI. « Cet accord sera un élément clé de la trajectoire de ventes de notre projet FOCUS-27. »

EUROAPI dispose d’une forte expertise dans le domaine de la santé animale avec de nombreux clients et produits en portefeuille, tels que les hormones, les prostaglandines et les molécules de synthèse complexes. La valeur du marché mondial de la santé animale était estimée à 41,8 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 56,8 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5%1.

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 650 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.





Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com Contacts Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com



Camille Ricotier

Tel : +33 (0)6 43 29 93 79

Camille.ricotier@euroapi.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2024. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

1 Source : https://healthforanimals.org/ et estimations de l’entreprise.

