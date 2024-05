Benedicte Schilbred Fasmer blir ny konsernsjef i Telenor

Oslo (23. mai 2024) - Styret i Telenor har ansatt Benedicte Schilbred Fasmer som ny konsernsjef. Sigve Brekke fratrer 1. desember, etter over ni år som konsernsjef.

Selskapets styreleder og nyutnevnt konsernsjef inviterer til pressemøte i dag kl. 10.00 på Telenors hovedkontor på Fornebu.

Telenors styre har gjennomført en grundig og omfattende prosess for å finne den rette kandidaten til stillingen som konsernsjef. Nåværende konsernsjef Sigve Brekke har en kontrakt som innebærer pensjonering ved utgangen av 2024.

– Styret har vært på jakt etter den best kvalifiserte kandidaten til å lede Telenor, og vi er glade for at Benedicte Schilbred Fasmer har takket ja til å gå inn i denne rollen. Telenor er et viktig selskap for de 200 millioner kundene vi har i selskapene vi eier i, og for samfunnet rundt oss. Vi trenger en konsernsjef med gode lederegenskaper, som forstår hvordan teknologi vil gjøre oss i stand til å levere sikre og gode kundeopplevelser, og en som vil sikre fortsatt lønnsom vekst for selskapet, sier styreleder Jens Petter Olsen.

Styret startet prosessen med å finne Sigves etterfølger i vinter. Som en del av denne grundige prosessen ble flere sterke interne og eksterne kandidater vurdert.

– Sammen med alle de dyktige medarbeiderne i Telenor vil Benedicte fortsette å levere gode resultater i selskapets neste fase. Telenors finansielle mål ligger fast, og det er ingen planer om strategiskifter. Benedictes sterke topplederbakgrunn fra teknologi- og kundedrevne selskaper, og omfattende toppleder- og styreerfaring har imponert styret, sier Olsen.

Benedicte Schilbred Fasmer er i dag konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, som er i ferd med å gjennomføre den største norske bankfusjonen på 25 år. Hun har tidligere vært konserndirektør i Fremtind Forsikring og konserndirektør i DNB Bank hvor hun ledet Bedriftsmarked. I tillegg har hun betydelig kapitalmarkedserfaring, inkludert private equity, corporate finance og flere andre banker, inkludert Citibank, samt fra FMCG-bransjen. Hun har blant annet vært styreleder på Oslo Børs, medlem av representantskapet i Norges Bank og styremedlem i Vipps. Benedicte er fra Bergen, er gift og har to barn.

– Jeg føler meg utrolig privilegert som får muligheten til å lede Telenor, som er i en egen klasse når det gjelder lønnsom vekst og kundeopplevelse i den europeiske telekombransjen. Jeg har jobbet med digital innovasjon og transformasjon i to tiår, og etter min mening står bank og telekombransjen overfor ganske sammenliknbare endringer. Jeg ser veldig frem til å bidra til fortsatt vekst og kundefokus i Telenor, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Sigve Brekke har vært konsernsjef i Telenor siden august 2015. Siden Sigve Brekkes oppstart har Telenor-aksjen gjort det 50 prosent bedre enn S&P European Telecommunications Index, inkludert utbytter.

– Gratulerer til styret med å ha funnet en god etterfølger. Benedicte går inn i en av de mest spennende og utfordrende konsernsjefstillingene i Norge. Jeg har hatt det gøy på jobben hver eneste dag, og det er et stort privilegium å være konsernsjef i en organisasjon som Telenor, med så mange flinke medarbeidere. Jeg gir full gass de siste månedene, så gleder jeg meg til å ønske Benedicte velkommen til Telenor, sier Sigve Brekke.

Telenor er i dag den eneste operatøren med et solid fotavtrykk i alle nordiske markeder og har levert 5 prosent vekst i mobiltjenester i Norden i seks kvartaler på rad.

– Sigve har gjort en fantastisk jobb på vegne av Telenor i flere tiår. Hans ni år som konsernsjef har vært en svært krevende periode for europeiske teleselskaper. Likevel har selskapet vokst og levert bedre resultater enn bransjen, sier Olsen.

Invitasjon til pressemøte:

Styreleder og nyutnevnt konsernsjef inviterer til pressemøte i dag kl. 10.00 på Telenors hovedkontor på Fornebu i Telenor Expo Auditorium, inngang D.

Deltakere bør være på plass litt før klokken 10.00. Det vil bli gitt individuelle intervjuer etter pressekonferansen. Konsernsjef Sigve Brekke vil også være tilgjengelig for intervju.

Bilder av Benedicte Schilbred Fasmer er tilgjengelig for pressen: https://share.expo.no/s/SoBgn43ywarb2aE



CV Benedicte Schilbred Fasmer

Jan 2021- Konsernsjef SR-Bank ASA

2020 GEVP in Fremtind Forsikring, Bedriftsmarked

2015-2020 GEVP in DNB Bank ASA, Bedriftsmarked

2011-2015 Argentum Asset Management

2007-2011 GEVP Sparebanken Vest, Capital Markets & Treasury

2002-2007 Rieber & Søn ASA, Group Treasury & Investor Relations

2001-2002 Pareto Securities ASA, Corporate Finance Advisor

2000 Nautopolis.com, Country Head Norway

1991-2000 Citibank, VP

Styreerfaring (et utvalg)

Styreleder i SpareBank 1 Gruppen, Fremtind Forsikring, Finans Norge, Oslo Børs. Styremedlem i Vocalink Ltd, Norges Bank, Entra ASA, Vipps, Norwegian Air Shuttle, Sevan Drilling, Vesta Forsikring, Fana Sparebank.

