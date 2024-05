KeyNest choisit le réseau ouvert de consignes Quadient pour étendre son service d'échange de clés au Royaume-Uni

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis dans le monde, a annoncé aujourd'hui avoir signé au Royaume-Uni un accord de partenariat exclusif avec KeyNest, acteur mondial des services d'échange de clés pour les hôtes Airbnb et les professionnels de l'immobilier. Dans le cadre de ce nouvel accord, le réseau ouvert de consignes colis Quadient, déjà adopté par des millions de consommateurs dans le pays, propose désormais un nouveau service pratique au-delà de la livraison de colis.



Les consignes Parcel Pending by Quadient peuvent désormais être utilisées pour stocker et échanger physiquement des clés en toute sécurité, notamment entre amis et proches, pour les locations Airbnb, les services de nettoyage, la gestion immobilière, le covoiturage et bien d'autres contextes. Pour avoir accès à une consigne Quadient, les utilisateurs se connectent à leur compte KeyNest.com et en sélectionnent une à l’adresse qui leur convient. Une fois devant l’écran, il leur suffit de scanner leur QR code KeyNest pour qu’un casier s’ouvre. Ils pourront y déposer leurs clés en toute sécurité jusqu'à ce qu'elles soient récupérées par la personne de leur choix, à l'aide d'un code à 8 chiffres à usage unique généré par le système de notification automatisé de Quadient, basé sur le Cloud.

« Nous sommes fiers de pouvoir étendre notre offre avec les services de KeyNest, prouvant ainsi l'attractivité actuelle de notre réseau ouvert de consignes automatiques. Nous sommes déterminés à amplifier la couverture et l'utilisation de notre réseau, en proposant une expérience de retrait et de dépôt fluide et pérenne pour les entreprises et les consommateurs », déclare Katia Bourgeais-Crémel, Directrice des Solutions de Consignes Colis Quadient en Europe. « Les consignes Parcel Pending by Quadient sont entrées dans les habitudes des consommateurs britanniques, installées au cœur de la collectivité et fournissant des services à valeur ajoutée dans leur vie quotidienne. Nous nous réjouissons de franchir une nouvelle étape dans le développement de l'utilisation de notre réseau avec KeyNest et de continuer à développer des innovations qui répondent au mieux aux besoins de nos clients et de nos utilisateurs ».

Le réseau de Quadient est stratégiquement positionné dans des zones très fréquentées comme les stations-service des groupes Rontec et MFG, les pubs du groupe Stonegate et les parkings APCOA. Tandis que les boîtes à clés sont progressivement bannies des espaces publics dans la plupart des villes britanniques pour des raisons de sécurité, KeyNest fournit un service pratique d'échange de clés qui est largement utilisé dans le secteur de la gestion immobilière dans plus de 7 000 emplacements à travers le monde, dont plus de 2 000 au Royaume-Uni. En ajoutant les consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient à son offre, KeyNest sera en mesure de faciliter les tâches quotidiennes des riverains et les interactions entre les propriétaires, les entrepreneurs, les gestionnaires immobiliers, les associations de logement et les agents immobiliers, qui ont besoin d'accéder aux propriétés à différents moments de la journée.

« Quadient est le premier réseau de consignes colis, aussi bien par l'étendue que par la densité de son réseau, grâce à sa plateforme technologique robuste qui nous a permis de nous engager dans une intégration sans faille. Nous sommes ravis d'annoncer que les consignes Quadient seront compatibles avec les intégrations directes de KeyNest avec Airbnb, Booking.com et plus de 120 solutions logicielles de gestion immobilière », a déclaré Florian Hoven, Directeur Général de KeyNest. « KeyNest a pour vocation d'améliorer l'expérience d'échange de clés pour les entreprises qui doivent donner accès à des milliers de logements, ainsi que pour les particuliers qui souhaitent simplement transmettre une clé à un ami ou à un membre de leur famille. Nous sommes ravis de proposer nos points d'échange de clés non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des plus petites localités au Royaume-Uni ».

