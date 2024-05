Communiqué de presse

Eviden remporte la deuxième place lors du plus grand exercice de cyberdéfense au monde

L'équipe Eviden Pologne, qui fait partie de l'équipe internationale Pologne-Finlande, monte sur le podium pour la deuxième année consécutive

Paris, le 23 mai 2024 - Eviden , l'entreprise du Groupe Atos leader dans le numérique, le cloud, le big data et la sécurité annonce aujourd'hui que quatre de ses experts en cybersécurité basés en Pologne et deux en Roumanie ont participé au plus grand exercice international de cyberdéfense, " Locked Shields 2024 ", organisé par le Centre d'excellence en cyberdéfense coopérative de l'OTAN (CCDCOE) . Grâce aux capacités de l'entreprise et à l'expertise de son personnel, les représentants polonais d'Eviden ont contribué à l'équipe Pologne-Finlande qui a remporté la deuxième place, après la troisième place obtenue par la Pologne l'année dernière. Cette année marque également la deuxième participation consécutive de la Roumanie, qui a fait équipe avec des spécialistes de la cybersécurité d'autres pays.

L'exercice s'est déroulé du 22 au 26 avril et a rassemblé près de 4 000 professionnels militaires et civils de la cyberdéfense, issus de plus de 40 pays. Locked Shields est une plateforme qui permet aux pays d'échanger les meilleures pratiques, d'innover en matière de stratégies et d'améliorer collectivement leurs capacités de réponse aux incidents cyber.

Les experts d'Eviden, par leur participation à Locked Shields, ont fait preuve d'une remarquable capacité à naviguer sur un champ de bataille cyber complexe, en démontrant leur résilience et leur acuité stratégique en matière de sauvegarde des forteresses numériques. Leur expertise collective a été déterminante pour renforcer les cyberdéfenses et favoriser une culture de l'apprentissage continu et de l'innovation.

Chris Moret, responsable mondial des services de cybersécurité chez Eviden, Groupe Atos : "Eviden est fière des réalisations de son équipe présentées à Locked Shields 2024. Participer à un projet aussi important souligne le niveau d'expertise de notre entreprise et réaffirme notre engagement à renforcer les cyberdéfenses à l'échelle mondiale".

Le lieutenant-colonel Urmet Tomp, directeur de Locked Shields 2024, a déclaré : "Chaque année, Locked Shields vise à repousser les limites de ce qui peut être réalisé en matière de formation à la cyberdéfense, et 2024 n'a pas fait exception à la règle. Les compétences acquises ici se traduisent directement par des défenses nationales plus solides contre les cybermenaces du monde réel, renforçant ainsi notre sécurité collective".

M. Mart Noorma, directeur du CCDCOE de l'OTAN, a déclaré : "Cet exercice a pour but d'aider nos pays à développer leurs capacités à faire face aux cybermenaces en tant que coalition. Nous sommes confrontés à des menaces réelles, et la plupart de nos participants sont sortis des tranchées de la cyberguerre réelle pour participer à Locked Shields. Je suis convaincu qu'ils retourneront défendre leurs nations, plus forts que jamais".

Ingénieur général de division Gheorghe Iordache, commandant du commandement de la cyberdéfense, ministère roumain de la défense nationale : "Nous devons renforcer le lien avec le secteur privé pour faire face plus facilement à certains défis qui, à un moment donné, pourraient dépasser nos possibilités de réaction. Ce n'est un secret pour personne que l'OTAN tente également de réunir des institutions militaires et civiles spécialisées afin d'avoir une réaction commune et des compatibilités communes face aux menaces provenant du cyberespace.

Avec des collègues d'autres pays, tous les experts d'Eviden ont prouvé que les structures de défense d'un pays fictif étaient prêtes à faire face à des cyber-attaques visant des infrastructures critiques. En plus de sécuriser des systèmes informatiques et opérationnels complexes, les équipes participantes doivent être efficaces dans un large éventail de disciplines, y compris le signalement d'incidents et la résolution de problèmes médico-légaux, juridiques, d'opérations médiatiques et de guerre de l'information.

###

Informations complémentaires pour les journalistes :

A propos de nos équipes

Les experts roumains en cybersécurité d'Eviden - Sergiu-Andrei Chirlejan (équipe Threat Hunting) et Bogdan Irimia ( Software Mediation team ) - faisaient partie de l'équipe de défense internationale (également appelée " Blue Team "). Cette année, c'était la quatrième participation consécutive de la Roumanie, et la deuxième pour Eviden Romania, qui a fait équipe avec des spécialistes de la cybersécurité de Bulgarie et de la République de Moldavie. L'équipe roumaine était coordonnée par l'Agence de cyberdéfense au sein du Commandement de cyberdéfense et se compose de plus de 150 spécialistes des institutions de défense nationale, de l'ordre public et du système de sécurité nationale, mais aussi d'entreprises privées actives dans le domaine, dont Eviden Romania.

Bartosz Wawrzyniak (équipe Threat Intelligence), Piotr Mazurkiewicz (équipe Computer Security Incident Response), Damian Falatyn (équipe Computer Security Incident Response) et Michal Cichorz (équipe Computer Security Incident Response) faisaient partie de l'équipe Finlande-Pologne. Ils appartenaient à l'équipe qui a remporté la deuxième place, ce qui leur a permis de monter sur le podium pour la deuxième année consécutive. Pour la Pologne, il s'agissait de la troisième participation à l'exercice, cette année conjointement avec une équipe d'experts en cybersécurité de Finlande.

Cette réussite a été rendue possible grâce à l'outil d'investigation DFIR (Digital Forensics and Incident Response) d'Eviden, basé sur le cloud, qui s'est avéré très utile lors de l'enquête médico-légale. La force de l'exercice réside dans son approche globale, combinant les compétences techniques avec l'expertise stratégique, juridique et de communication pour développer une stratégie de défense diversifiée. L'équipe polonaise était coordonnée par le commandement de la composante des forces de défense du cyberespace.

Qu'est-ce qu'un bouclier verrouillé ?

Locked Shields est le plus grand exercice international de tir réel (LFX) en matière de cyberdéfense et le plus avancé en termes d'expertise technique requise. Les participants prennent part à un exercice d'entraînement "Red Team vs Blue Team", au cours duquel des équipes de réaction rapide des États membres de l'OTAN et des pays partenaires aident un pays fictif soumis à une cyberattaque de grande ampleur à protéger en temps réel les réseaux informatiques du gouvernement et les infrastructures nationales critiques (systèmes bancaires, systèmes de distribution de gaz et d'électricité, systèmes de communication par satellite et 5G) contre des cyber-attaques multiples et multidirectionnelles. Les équipes peuvent ainsi évaluer la capacité à maintenir des systèmes fonctionnels dans des situations réelles et dans des conditions particulières.

L'exercice est conçu pour former et tester des équipes de spécialistes en les engageant à résoudre des scénarios complexes et des cyberincidents massifs sous une pression intense, y compris dans les domaines de la décision stratégique, du droit, de la communication publique, ainsi que de l'évaluation, sur la base d'un score, de la capacité des équipes à s'adapter et à protéger leurs propres réseaux.

***

A propos d'Eviden1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération dans la transformation numérique axée sur les données, fiable et durable, avec un solide portefeuille de technologies brevetées. Avec des positions de leader mondial dans l'informatique avancée, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques, elle fournit une expertise approfondie pour tous les secteurs dans plus de 47 pays. Réunissant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités des données et de la technologie à travers le continuum numérique, aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d'Atos

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 95 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous les secteurs d'activité dans 69 pays. Pionnier dans les services et produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarbonisé pour ses clients. Atos est une SE (Societas Europaea), cotée sur Euronext Paris.

L'objectif d'Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace d'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. Dans le monde entier, le Groupe permet à ses clients et à ses employés, ainsi qu'aux membres des sociétés dans leur ensemble, de vivre, de travailler et de se développer de manière durable, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

