Cavli Wireless siap memperkenalkan Seri Modul Pintar IoT Seluler CQS29X dan Modul IoT 5G RedCap CQM220 di Computex Taipei 2024

Seri Modul Pintar Cavli CQS29X, yang dirancang dengan SoC ARM quad-core, menghadirkan kinerja tak tertandingi dan konektivitas global yang mulus

May 23, 2024 04:31 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

