Cavliワイヤレス (Cavli Wireless)、セルラーIoT CQS29Xスマート・モジュール・シリーズおよびCQM220 5G RedCap IoTモジュールをコンピューテックス台北2024 (Computex Taipei 2024) において発表する予定

Cavli CQS29Xスマート・モジュール・シリーズは、クアッドコアARM SoCで設計され、比類のないパフォーマンスとシームレスなグローバル接続を提供

May 23, 2024 04:31 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

