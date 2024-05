Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

Cavli Wireless พร้อมเปิดตัว Cellular IoT CQS29X Smart Module Series และ CQM220 5G RedCap IoT Module ที่งาน Computex Taipei 2024

ซีรีส์โมดูลอัจฉริยะ Cavli CQS29X ที่ออกแบบทางวิศวกรรมด้วย ARM SoC แบบสี่คอร์ มอบประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้และการเชื่อมต่อในระดับโลกที่ราบรื่น

May 23, 2024 04:31 ET | Source: Cavli Inc Cavli Inc

99 South Almaden Blvd Suite 600, San Jose, California, 95113, USA