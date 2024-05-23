Cavli Wireless 准备于 2024 年台北国际电脑展发布蜂窝物联网 CQS29X 智能模块系列与 CQM220 5G RedCap 物联网模块

加利福尼亚州圣何塞, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为物联网解决方案领域的先驱， Cavli Wireless 准备在 2024 年台北国际电脑展携手其经销合作伙伴 SCHMIDT IoT Technology 发布其旗舰产品：CQS291 和 CQS292 智能蜂窝物联网模块。本次活动将于 6 月 4 日至 7 日在台北南港展览馆 2 号馆 P0814 展位举行。台北国际电脑展是亚洲最大的信息通信技术交易会，也是全球科技产业的龙头平台。本次活动为 Cavli Wireless 等全球创新企业向世界展示其 CQS29X 智能物联网模块系列提供了绝佳机会。



CQS291 和 CQS292 模块基于 Qualcomm QWM2290 基带芯片组，为 Cavli Wireless 旗下 CQS29X 系列的细分产品。该 LTE Cat 4 模块提供高达 150 Mbit/s 的数据下行速率和 50 Mbit/s 的上行速率，同时具有 2G 回退技术。两款产品主打 Cortex A53 四核 CPU 与 Adreno™ 702 GPU，提供卓越的图像显示、画面质量和电池效率。两款模块规格均为 40.5 x 40.5 mm，尺寸待进一步确定。两款产品支持多星座全球导航卫星系统 (GNSS)，其中 CQS291 提供 L1 频率星座支持，CQS292 的特点则为支持 L1 和 L5 频率（包括新增的印度区域导航卫星系统 (NavIC)）。此外，两款模块均具有 USB 3.1 Type-C/Micro USB、Wi-Fi 5、BLE 5.0 及未来调频 (FM) 支持等多种特点。CQS291 与 CQS292 均为两轮载具、电动交通、远程通讯信息技术以及车队管理等应用场景设计，同时支持 Qualcomm LA2.1 汽车中间件 — 其中 CQS291 专为二轮载具设计，而 CQS292 则为四轮载具打造。可选集成 eSIM 卡和全球连接能力由 Cavli Hubble™ 的连接与调制解调器管理平台驱动，可增强两款产品在联网车辆遥测和设备管理方面的实用性。

同时展出的还有 CQS290 Android 智能蜂窝物联网模块 。首次亮相的 CQS290 是 Cavli 旗下旗舰系列 CQS29X 的第一款产品，为 LTE Cat 4 级 Android 模块，具有 2G 回退技术。此产品搭载 ARM™ Cortex A53 四核 CPU 与 Adreno™ 702 GPU，提供更强大图像显示、更优异的画面质量和卓越的电池效率。CQS290 支持 USB 2.0 OTG、蓝牙 5.0 和 Wi-Fi 5 等多种特色功能，是用于机器对机器物联网、POS 终端、公用电话亭和智慧医疗保健等应用场景的理想设备。该模块内置支持 L1 频率的多星座 GNSS，并具有由 Cavli Hubble 平台驱动的可选集成 eSIM 卡和全球连接能力。

与上述智能模块同时亮相的还有 Cavli Wireless 的 旗舰 5G RedCap 蜂窝物联网模块 CQM220 。该产品兼容 3GPP 第 17 版标准，专为先进物联网与 M2M 应用设计打造。该产品提供高达 226 Mbps 下行带宽和 121 Mbps 上行带宽的大容量数据带宽，并搭载 LGA、PCIe Gen2 及 M.2 形状系数以获得广泛兼容性。此产品具有可选集成 eSIM 卡并内置 GNSS，支持全球联网和精准追踪功能，是用于资产追踪及车辆遥测的理想设备。该模块搭建于 Linux 系统，支持 OpenSDK，允许直接对设备进行针对应用程序的编程，无需外部主机 MCU。CQM220 具备强大处理能力和全局运营能力，是用于工业 4.0、智慧城市倡议和资产追踪的最佳设备，进而推动创新和业务运营再创卓越。

通过 Hubble Lens 这一 Cavli Hubble 物联网连接与调制解调器管理平台 的先进组成部分，Cavli Hubble Stack 引入了模块远程诊断、监测和调试，进一步增强了上述模块的性能。有了这一特色功能，无需物理干预即可简化物联网解决方案的拓展。通过与世界各地的运营商组建战略联盟，Cavli 建立起广泛影响力，进而提供服务质量与性价比再创新高的卓越联网解决方案。

Cavli Wireless 首席执行官 (CEO) 兼首席技术架构师 John Mathew 表示：“我们十分激动能在 2024 年台北国际电脑展上介绍我们在蜂窝物联网技术方面的最新成果。CQS29X 系列图形质量和电池效率优异，CQM220 模块 5G 性能强劲，代表着我们在蜂窝物联网领域对创新与卓越的执着追求。这些产品旨在为全球各企业提供无缝连接和性能表现，进而推动从物联网解决方案在联网车辆和智慧城市倡议等应用中的未来发展。我们很高兴能与我们的经销合作伙伴 SCHMIDT IoT Technology 一同亮相，凸显我们将自家尖端物联网解决方案投放全球市场的共同努力。”

随着 CQS29X 智能模块系列以及 CQM220 模块在 2024 年台北国际电脑展的亮相，Cavli Wireless 重申其对提供价格实惠、连接畅通和性能卓越的蜂窝物联网解决方案的不懈努力。我们鼓励您与我们的解决方案专家一同探索 CQM220 助力您下个项目的方式。携手 Cavli Wireless 开启您可靠有效的联网之旅。

关于 Cavli Wireless

Cavli Wireless 是一家将物联网连接与数据管理结合到同一平台的蜂窝物联网模块制造商。Cavli 设计并生产工业级蜂窝物联网智能模块以增强设备可靠性并加快应用开发过程。通过集成 eSIM 卡功能，Cavli 的智能蜂窝模块具备全球蜂窝连接能力，能通过专属云端平台 Cavli Hubble 为用户提供实惠的全球数据定价、简化的设备管理以及集中订阅管理服务。

关于台北国际电脑展

台北国际电脑展 是每年在台湾台北举办的重要国际技术展览会。它是亚洲最大的信息通信技术交易会，也是全球科技产业的龙头平台。该展邀请龙头企业、初创公司和产业人才展示计算、人工智能及其他相关科技领域的尖端创新成果、产品及服务。

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Shariq Jalaluddin - 企业营销经理

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