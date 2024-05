„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „Novian“ pajamos 2023 m. išaugo 21,9 proc. ir perkopė 40 mln. eurų

Programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų grupė „Novian“ 2023 metais uždirbo 40,3 mln. eurų agreguotų pajamų. Jos, lyginant su 2022 m., išaugo 21,9 proc. Grupės EBITDA šiuo laikotarpiu buvo 1,2 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu susitraukė 18,5 proc. Veiklos pelnas ataskaitiniu laikotarpiu siekė 0,14 mln. eurų ir, lyginant su 2022 m., mažėjo 72,2 proc.

„Augant skaitmenizacijos poreikiams, vertę klientams siekiame kurti atliepdami jų poreikius ir teikdami pažangius programavimo bei IT infrastruktūros sprendimus, ieškodami galimybių efektyviai taikyti inovacijas, taip pat ir dirbtinį intelektą. Džiaugiamės, kad nuoseklus darbas šia linkme prisideda prie verslo augimo Lietuvos ir tarptautiniu mastu“, – sako „Novian“ grupės vadovas Tomas Vitkus.

Jo teigimu, svarbi „Novian“ kompetencija yra patirtis kuriant modernius technologinius sprendimus efektyviai ir greitai skaitmenizacijai, kai vietoj monolitinių informacinių sistemų IT infrastruktūrai atnaujinti yra naudojamos konteinerių platformos, o naujos aplikacijos, informacinės sistemos yra diegiamos pasitelkiant mikroservisus. „Matome, kad tokių sprendimų poreikis auga, tad plečiame šių sričių kompetenciją ir komandą“, - teigia vadovas.

Vertinant strategines verslo sritis, „Novian“ grupės programavimo paslaugų pajamos pernai, lyginant su 2022 metais, augo 11,6 proc. – nuo 8,2 iki 9,1 mln. eurų. Tarp strateginių grupės sričių praėjusiais metais labiausiai – 3,3 karto – didėjo pajamos aukšto našumo skaičiavimo (HPC) ir debesų kompiuterijos platformų srityje – nuo 1,3 iki 4,3 mln. eurų.

Skaitmeninimo srities pajamos per 2023 m. išaugo 6,5 proc. ir pasiekė 1,6 mln. eurų. Tarp pasikartojančių IT paslaugų didžiąją dalį sudarė valdomos IT infrastruktūros paslaugos. Šios srities pajamos pernai susitraukė 6,7 proc. nuo 5,1 iki 4,7 mln. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu „Novian“ grupės įmonės 29 mln. eurų arba 72 proc. pajamų gavo Lietuvoje – ši suma, lyginant su 2022 m., padidėjo 15,3 proc. Pajamos užsienio šalyse siekė 11,3 mln. eurų ir atitinkamai augo 42,9 proc. Bendra „Novian“ grupės įmonių veiklos geografija pernai apėmė 37 šalis.

Gerino valdomų IT infrastruktūros paslaugų kokybę

„Praėjusieji metai „Novian Technologies“ išsiskyrė inovacijų ir verslo geografijos plėtra. Metų pirmojoje pusėje, siekiant sustiprinti pozicijas Afrikoje, prie technologijų srities įmonių prisijungė Ruandos įmonė „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, o 2023-iuosius pabaigėme tapę vienais iš Lietuvos kvantinių technologijų asociacijos steigėjų, kas, tikimės, leis prisidėti prie šios inovatyvios technologijos plėtros“, – sakė „Novian Technologies“ generalinis direktorius Gytis Umantas.

Jo teigimu, įmonė daug dėmesio skyrė ir kritinės IT infrastruktūros valdomų paslaugų kokybei gerinti. „Džiaugiamės, kad įmonėje įvykę struktūros pokyčiai leido geriau atliepti klientų poreikius, ką įrodo ir šių metų pradžioje pasirašyti nauji kontraktai“, – teigia vadovas. Šios paslaugos apima IT infrastruktūros priežiūrą ir valdymą, kompiuterinių darbo vietų aptarnavimą, IT infrastruktūros funkcionalumo atstatymą pagal sutartą paslaugų lygį, taip pat proaktyvų incidentų identifikavimą bei sprendimą.

Tarp vykdytų projektų išsiskyrė konteinerių valdymo platformų diegimo sprendimai, suteikiantys įrankius modernių aplikacijų veikimui, skirti Lietuvos bankui, Registrų centrui, Informacinės visuomenės plėtros komitetui.

HPC srityje buvo įgyvendinamas projektas, aktualus šešiolikai Pietų Afrikos plėtros bendrijos (SADC, Southern African Development Community) šalių. Įgyvendinus šį projektą, SADC priklausančios šalys galės sparčiau ir tiksliau sudaryti orų prognozes bei geriau pasirengti klimato kaitos keliamiems iššūkiams. Taip pat vykdomas HPC projektas Bangladeše.

Tarp skaitmeninimo srities projektų mastu išsiskyrė Moldovoje vykdyti projektai – iš viso Viešųjų paslaugų agentūroje įgyvendinamų projektų metu bus suskaitmeninta per 40 mln. puslapių. Pradėtas ir skaitmeninimo projektas Sint Martene, kur planuojama sukurti skaitmenizavimo centrą ir suskaitmeninti apie 4 mln. puslapių. Taip pat „Novian“ bendrovės vykdė skaitmeninimo projektus Švedijoje, Norvegijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Indijoje.

Vykdo nacionalinius, aviacijos ir gynybos sričių programavimo projektus

„Programavimo srityje ir toliau aktyviai dirbame kurdami nacionalines informacines sistemas – ypač daug patirties esame sukaupę mokesčių, sveikatos projektų srityse, plėtojame gynybos srities projektus. Be to, siekiame stiprinti programavimo paslaugų segmentą – ne tik kuriame pritaikytas informacines sistemas, bet ir pagal poreikį dedikuojame programuotojų komandas projektams arba organizacijoms, taip pat ir įterptajai programinei įrangai kurti. Šiuo metu mūsų specialistai prisideda prie įvairių projektų plėtros Vakarų Europos šalyse“, – sakė T. Vitkus.

„Novian Pro“ projektų krepšelyje išsiskyrė pasirašyta sutartis dėl Brazilijos skrydžių vadovų darbo laiko planavimo sistemos, skirtos Brazilijos oro pajėgų šalies oro erdvės kontrolės departamentui (DECEA) prie Gynybos ministerijos, sukūrimo“, - sakė „Novian Pro“ generalinis direktorius Rimvydas Jančiauskas. Taip pat bendrovė kaip konsorciumų dalyvė pradėjo naujus projektus pagal Europos gynybos fondo programą.

Praėjusiais metais „Novian Pro“ rinkai pasiūlė ir inovacijų taikymą kaip paslaugą (angl. Innovation as a service), kas organizacijoms leidžia plėtoti dirbtinio intelekto ir kitas inovacijas nekuriant savo atskiro padalinio. Taip pat, pakeitus pavadinimą į „Novian Pro“, pabaigta šios 2021 m. prie „Novian“ prisijungusios programavimo bendrovės integracija į grupę.

Vis dėlto programavimo srities pelningumui neigiamą įtaką turėjo reikšmingai išaugusios vieno iš projektų – Lietuvos centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimo paslaugų – sąnaudos. Jos lėmė, kad šis projektas buvo nuostolingas (jo įtaka 2023 m. siekė 0,66 mln. eurų), dėl ko „Novian Systems“ EBITDA pernai buvo neigiama ir siekė 0,3 mln. eurų, kai 2022 m. buvo 0,065 mln. eurų. Normalizuota bendrovės EBITDA, eliminavus patirtą nuostolį, 2023 m. siekė 0,4 mln. eurų. Šalims nutraukus sutartį, bendrovė siekia išspręsti susidariusią situaciją teisminiu ar derybų būdu.

„Novian“ grupę sudaro Lietuvos bendrovės „Novian Technologies“, „Novian Systems“ ir „Novian Pro“, Estijos „Novian Eesti“, Moldovos „Andmevara“, Norvegijos „Zissor“, Ruandos „Norway Registers Development Rwanda“. Apskaičiuojant „Novian“ grupės 2023 m. rezultatus, vertinti audituoti bendrovių „Novian Technologies“, „Novian Systems“, „Novian Pro“ ir „Zissor“ rezultatai, neaudituoti kitų grupės bendrovių rezultatai. „Novian“ grupė priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.



Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris

Kazimieras Tonkūnas

El.paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas