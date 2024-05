ABN AMRO kondigt overname aan van Hauck Aufhäuser Lampe, en versterkt daarmee top-drie positie in wealth management in Duitsland

Vandaag kondigt ABN AMRO aan dat zij een overeenkomst heeft gesloten met Fosun International voor de overname van Hauck Aufhäuser Lampe (“HAL”), een toonaangevende Duitse private bank.

Met de overname van HAL wordt Bethmann Bank – de private banking tak van ABN AMRO in Duitsland – een van de grootste bancaire dienstverleners voor vermogende particuliere klanten, familiebedrijven en institutionele klanten in Duitsland.

De dochterondernemingen van HAL die AIFM/Manco- en Fund Administration-diensten leveren, zullen geen deel uitmaken van de overname. Deze entiteiten en HAL hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het succesvolle One-Stop-Shop-dienstenaanbod op de markt te blijven aanbieden

Robert Swaak, CEO ABN AMRO: "Dit is een unieke kans om onze Duitse activiteiten uit te breiden. We zijn erg blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten. HAL is een van oudsher toonaangevende vermogensbeheerder en sluit heel goed aan bij ABN AMRO, zowel cultureel als geografisch gezien. We delen de ambitie om onze klanten te voorzien van de beste maatwerkoplossingen. Met de voorgestelde overname versterken we onze positie nog meer en bieden we medewerkers van de gecombineerde groep de mogelijkheid om een voortrekkersrol te spelen in de consoliderende Duitse markt. Ik kijk ernaar uit om samen met het HAL-team te werken aan het realiseren van onze gezamenlijke ambitie."

Choy van der Hooft-Cheong, Chief Commercial Officer Wealth Management van ABN AMRO: "Ik ben erg blij met de overname van HAL en kijk er naar uit binnenkort onze nieuwe collega’s te ontmoeten. Door deze overname kunnen we onze huidige producten en diensten uitbreiden en verbeteren, voor zowel particuliere als zakelijke klanten in de belangrijke Duitse markt voor private banking."

Michael Bentlage, CEO van HAL, over de transactie: "Graag spreek ik mijn waardering uit voor onze getalenteerde teams. Hun inspanningen hebben de fantastische ontwikkeling van de bank in de afgelopen 10 jaar enorm ondersteund. De voorgenomen combinatie met ABN AMRO Duitsland zal de positie in de markt verder versterken en geeft de gecombineerde bank meer groeimogelijkheden door middel van een nog breder aanbod van producten en diensten voor onze klanten.”

Versnelling van de strategie

De overname van HAL zal onze top 3 positie versterken als bank voor vermogende klanten in Duitsland, de grootste markt voor private banking in Europa, met een gezamenlijk beheerd vermogen van circa EUR 70 miljard. De private banking-activiteiten en het Duitse netwerk van HAL sluiten zeer goed aan bij het bestaande klantenbestand en de geografische dekking van ABN AMRO. Deze transactie zorgt voor versterking van onze Wealth Management, Asset Management en Entrepreneur & Enterprise (E&E) activiteiten. Daarnaast treedt ABN AMRO hiermee toe tot de markt voor diensten rondom vermogensbeheer, als effectendepot voor met name niet-liquide activa. Terwijl Bethmann Bank een van de grootste banken is op het gebied van private equity voor zeer vermogende klanten, heeft HAL met haar one-stop-shop, effectenbewaarbedrijf en digitale diensten voor fondsbeheer een goed gevestigde naam opgebouwd bij institutionele beleggers en vermogensbeheerders. Deze aanvullende diensten komen in de toekomst voor al onze klanten beschikbaar. Daarnaast zullen de Investment Banking-diensten van HAL de krachten bundelen met ABN AMRO Duitsland om onze Corporate Banking-ambitie in NoordwestEuropa aan te vullen.

Beide banken hanteren een E&E-propositie voor ondernemingen en hun oprichters, met een geïntegreerd dienstenpakket op het gebied van vermogensbeheer en zakelijk bankieren. HAL heeft een significante expertise en uitgebreid netwerk opgebouwd in de Duitse midcapsector, waardoor een versnelling van onze E&E-ambitie in Noordwest Europa en vooral in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) mogelijk wordt.

De overname van HAL's asset-light, sterke provisie-inkomstenstroom past goed in onze strategie om het niet-rente-gerelateerde inkomen uit te breiden, terwijl het ook zorgt voor een aanvulling op onze organische groei.

Versterking van het financieel profiel

ABN AMRO heeft ingestemd met de overname van HAL van Fosun International voor een bedrag op basis van de waarde van het aandelenkapitaal van HAL op de afrondingsdatum van de overname. ABN AMRO betaalt bij de afronding EUR 672 miljoen, en dit bedrag wordt na de afronding aangepast op basis van de controle van de cijfers. De overname van HAL leidt tot een toevoeging van circa EUR 26 miljard aan beheerd vermogen en EUR 2 miljard aan kredieten. Door de samenvoeging van HAL en Bethmann Bank ontstaat een toonaangevende private bank in Duitsland. In de afgelopen jaren is HAL steeds winstgevend geweest en haar kapitaal is ruim boven het wettelijk vereiste minimum. De totale impact van de overname op de CET1-ratio van ABN AMRO is naar verwachting circa 45 basispunten, op basis van de resultaten over Q1 2024 en zonder de fondsbeheer- en administratieactiviteiten. Op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat over een periode van drie jaar ongeveer EUR 60 miljoen aan kostensynergiën (vóór belastingen en na aftrek van dissynergiën) haalbaar is. Daarnaast zullen inkomenssynergiën naar verwachting een positief effect opleveren. De transactie zal naar verwachting een pro-forma run-rate return of equity (ROE) stijging van ongeveer 0,4% hebben op basis van Q1 2024 resultaten

Verwachte tijdslijn

De transactie is onder voorbehoud van toestemming van de desbetreffende toezichthouders en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond.





Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Aanvullende informatie, niet voor publicatie:

Vandaag, 28 mei 2024, vindt een persconferentie plaats over deze transactie.

Locatie: ABN AMRO Duitsland, Marienforum, Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt/Main

Tijd: 12.00- 13.00 uur

Georganiseerd door:

Choy van der Hooft-Cheong, Chief Commercial Officer Wealth Management, ABN AMRO Bank N.V.

Hans Hanegraaf, Chief Country Officer ABN AMRO Duitsland

Stefan Meine, Chief Commercial Officer Bethmann Bank

Taal: Duits en Engels

U heeft ook de mogelijkheid om online deel te nemen aan de conferentie. Gebruik deze link .

Het wachtwoord is: ABN_AMRO

ABN AMRO Media Relations en ABN AMRO Investor Relations zijn vanaf 07:00 uur bereikbaar voor vragen en meer informatie over de transactie.

