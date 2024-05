AS Pro Kapital Grupp uus juhatuse liige

AS Pro Kapital Grupp annab teada, et otsustas valida alates 01.06.2024 AS-i Pro Kapital Grupp teiseks juhatuse liikmeks grupi Leedu tütarettevõtte tegevjuhi Neringa Rasimavičienė.

“Mul on hea meel teatada, et Neringa on otsustanud vastu võtta ka AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liikme positsiooni, kuna tema panus grupi töösse on olnud siiani väga suure väärtusega ning lisaks on Neringal hindamatu kogemustepagas,” sõnas AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni.

Neringa Rasimavičienė on töötanud grupis alates 2001.



Alates 01.06.2024 jätkab AS Pro Kapital Grupp juhatus kaheliikmelisena: Edoardo Axel Preatoni, uus liige: Neringa Rasimavičienė.

Neringa Rasimavičienė töökogemuse kokkuvõte on lisatud käesolevale teatele. Neringa Rasimavičienė ei oma emitendi aktsiaid.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel: 614 4920

Email: prokapital@prokapital.ee



Manus