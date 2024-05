Michelin : Disclosure of trading in own shares - May 29th, 2024

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Information about securities repurchasing program

Regulated information

Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052

Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR 0000121261

Date : May 29th, 2024

Issuer Name Issuer code Transaction



date ISIN Code Daily total volume (in number of actions) Daily weighted average price of shares acquired Platform Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 29.05.2024 FR001400AJ45 504 429 35,7794 euros Gré à gré Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 29.05.2024 FR001400AJ45 504 429 35,7794 euros Gré à gré





Issuer Name Issuer code PSI

Name Issuer Code Transaction date



ISIN Code Unit Price Currency Quantity bought Platform Transaction reference number Buyback objective Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 NATIXIS KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 29.05.2024 FR001400AJ45 35,7794 Euro 504 429 Gré à gré 5309224 Cancellation Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 29.05.2024 FR001400AJ45 35,7794 Euro 504 429 Gré à gré 5309224 Cancellation

Attachment