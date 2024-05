Héritage MD fait un don de 500 000 $ a la fondation du CUSM pour financer l’innovation au Centre universitaire de santé McGill

MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fidèle à sa mission d’autonomisation des professionnels de la santé et à son engagement de générer un impact social, Héritage MD, une société de conseil spécialisée en gestion de fortune « créée pour les médecins par les médecins », s’est engagée à verser 500 000 $ à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Ce don appuiera diverses initiatives qui transformeront des vies au CUSM – recherche sur le cancer, cardiologie, maladies infectieuses – dans le but de financer la recherche novatrice et les soins axés sur les patients. Ce don souligne l’engagement d’Héritage MD envers le Centre universitaire de santé McGill et l’Institut de recherche du CUSM pour favoriser des collaborations qui auront un impact positif pour tous, à l’échelle nationale.



« Ayant cocréé notre entreprise avec des médecins dirigeants du CUSM, notre engagement envers nos communautés est profondément ancré dans nos valeurs fondamentales. Chez Héritage MD, donner est dans notre ADN. Notre collaboration pluriannuelle avec la Fondation du CUSM témoigne de nos liens solides avec la communauté médicale et de notre engagement sincère à construire un avenir en meilleure santé et plus prospère pour tous. »

– Ferron Campbell, cofondateur d’Héritage MD

Héritage MD a été fondé sur un principe fondamental : l’autonomisation des professionnels de la santé, avec la formation du Conseil Héritage comme pierre angulaire de sa fondation. À la barre du Conseil Héritage se trouve le Dr Renzo Cecere, éminent chirurgien cardiaque du CUSM, ancien chef du service de chirurgie cardiaque et ancien président du Conseil des médecins du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

« Par le biais d’un dialogue collaboratif et d’une expertise partagée, le Conseil Héritage permet aux professionnels de la santé de guider et de façonner une entreprise véritablement indépendante qui est profondément alignée sur nos aspirations individuelles et collectives. Ensemble, nous construisons plus qu’une société de conseil spécialisée en gestion de fortune – nous forgeons des partenariats de classe mondiale avec la promesse d’un héritage de prospérité pour les générations à venir. »

– Dr Renzo Cecere, ancien chef du service de chirurgie cardiaque du CUSM et président du Conseil Héritage

En collaboration avec ses partenaires, Héritage MD s’efforce d’établir une norme nationale d’excellence en matière de services consultatifs sur le patrimoine. Une norme qui relève la barre et garantit que celles et ceux qui prennent le plus soin de nous aient le soutien et les ressources dont ils et elles ont besoin pour s’épanouir à chaque étape de leur carrière— en inspirant la confiance et l’assurance de ne pas avoir à chercher plus loin. Ce don à la Fondation du CUSM marque le début d’une collaboration passionnante entre les secteurs de la finance et des soins de santé, qui façonnera des solutions novatrices encore plus importantes pour les Québécois et les Canadiens en général.

« Chez Héritage MD, nous reconnaissons l’héritage de dévouement, de compassion et d’excellence que des générations de professionnels de la santé ont transmis, ainsi que l’importance de l’action collective pour relever les défis les plus pressants auxquels nos communautés sont confrontées. Nous nous considérons privilégiés de joindre nos forces à celles de la Fondation du CUSM pour contribuer de façon significative à cet héritage. »

– Michael Goodman, président du conseil d’administration d’Héritage MD

Cette collaboration entre la Fondation du CUSM et Héritage MD renforcera la position de Montréal en tant que chef de file dans le domaine des soins de santé, en mettant en évidence l’impact transformateur des partenariats intersectoriels sur l’infrastructure des soins de santé. Héritage MD et la Fondation du CUSM sont toutes deux fondamentalement animées par la mission de soutenir les professionnels de la santé et de favoriser l’innovation dans le secteur des soins de santé au Québec.

« Nous sommes très reconnaissants de la générosité d’Héritage MD et nous apprécions son engagement à soutenir les soins de santé locaux par l’entremise de la Fondation du CUSM. Si la campagne Osez rêver a connu un tel succès, c’est grâce au dynamisme et à la générosité de leaders communautaires comme Ferron Campbell, Michael Goodman et les partenaires d’Héritage MD. Leur soutien nous permet de repousser les limites du possible. »

– Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter plus tôt les tueurs silencieux, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre; former les équipes de soins de santé les plus qualifiées au Canada… et bien d’autres choses encore. Nous mobilisons l’ensemble de notre communauté pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé. https://fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/518e329a-f655-43a4-8ad9-cbcaf94ba58f/fr