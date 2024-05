Global 50 productiegigant vertrouwt op eGain voor kennisgestuurde klantenservice

SUNNYVALE, Calif., May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), het op AI gebaseerde kennisplatform voor klantenservice, kondigde vandaag aan dat een Global 50 productiegigant voor eGain heeft gekozen als strategisch AI-kennisplatform om de klantenservice te voorzien van betrouwbare antwoorden.



Deze fabrikant, die marktleider is in de snelgroeiende markt voor mobiliteitsproducten, kampte met onduidelijke en inconsistente antwoorden bij de klantenservice vanwege versnipperde kennis en databanken. Ook het bestaande kennissysteem leende zich niet voor generatieve AI-toepassingen en kon niet worden gepersonaliseerd. Het bedrijf koos voor eGain Knowledge Hub om de volgende redenen:

Uitgebreide mogelijkheden voor contentmanagement en kennisworkflows

Generatieve AI voor de automatisering van kennis en spraakgestuurde begeleiding

Eén centrale kennisbron, met uitgebreide meertalige ondersteuning

Gebruiksklare connectoren voor Salesforce en Confluence, in combinatie met open API's

Innovation in 30 Days ™, een uniek risicovrij en kosteloos proefaanbod van eGain



eGain stuurt selfservice voor klanten aan om wereldwijd duizenden dealers en miljoenen klanten te benaderen. Dankzij de geavanceerde AI-ondersteuning die in de oplossing is ingebouwd, kunnen medewerkers alle soorten vragen over uiteenlopende onderwerpen beantwoorden, waaronder vragen over de productselectie, het gebruik en onderhoud, documentatie en promoties.

Over eGain

Met AI en analytics verbetert de eGain Knowledge Hub de klantervaring en beperkt het de kosten met virtuele ondersteuning, selfservice en moderne agent-desktoptools. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

Mediacontact

Michael Messner

408 636 4514

press@egain.com

