Monument publie les résultats 2024 de son troisième trimestre fiscal (« T3 2024 »)

VANCOUVER, Province de Colombie-Britannique, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », annonce ce jour les chiffres de sa production et ses résultats financiers pour le trimestre et la période de neuf mois arrêtés le 31 mars 2024. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains (ou « USD »). Veuillez consulter www.sedar.com pour parcourir les résultats financiers in extenso.



Pour la présidente et directrice générale de Monument, Madame Cathy Zhai, « Le T3 2024 a été marquant pour la mine d’or de Selinsing où la production de l’usine de traitement de l’or sulfuré s’est stabilisée. Nous avons ainsi pu nous focaliser sur l’optimisation des performances de l’usine de flottation et augmenter la génération de flux de trésorerie, servant de base aux futures explorations, au développement et à la croissance de notre entreprise. En outre, nos réflexions visant une éventuelle reprise de la production au projet aurifère de Murchison continuent d’avancer. »

Faits marquants du troisième trimestre :

Trésorerie positive issue de la production de concentré de minerai d’or à hauteur de 6,20 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,35 million de dollars à la même période de l’exercice précédent, au moment même où la Société a privilégié la production de concentré d’or au détriment des lingots.

La production de concentré d’or s’ st stabilisée au T3 2 24 pour totaliser 5 448 onces d’or, portant le quota annuel à 19 539 onces à raison d’un coût décaissé par once de 878 dollars et d’un coût de maintien tout compris (ou AISC pour All-in Sustaining Costs) a fi hé à 1 168 dollars l’once. En donnée comparées, la Société avait produit un total de 6 003 onces d’or à la même période de l’exercice 2023, dont 2 440 onces en concentré d’or et 3 563 onces en lingots, à raison d’un coût décaissé par once de 1 536 dollars et d’un coût de maintie tout compris de 1 779 dollars l’once.

Les améliorations continues de la presse à filtre apportées tout au long de l’exercice 2024 devraient encore relever la capacité opérationnelle.

Production chiffrée à 5 488 onces d’or, contre 2 412 au T3 2023.

Ventes arrêtées à 8 727 onces d’or à raison d’un prix moyen record de 2 097 dollars pièce et recettes enregistrées à hauteur de 14,91 millions de dollars pour le concentré. Pour mémoire, au T3 2023, les ventes affichaient 1 400 onces, pour un prix moyen de 1 878 dollars pièce et les recettes issues de la vente de lingots s’élevaient à 2,63 millions de dollars. Pour de plus amples détails sur le calcul du prix moyen de l’or, veuillez vous reporter au chapitre 14 du rapport de gestion établi pour le T3 2024, consacré aux « mesures non conformes aux IFRS ».

Coût décaissé par once de 882 dollars, contre 1 580 dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Marge brute de 7,21 millions de dollars, contre 0,42 million de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Coût de maintien tout compris ou « AISC » pour All-in Sustaining Costs de 1 273 dollars par once, contre 1 940 dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. Veuillez vous reporter au chapitre 14 du rapport de gestion établi pour le T3 2024, consacré aux « mesures non conformes aux IFRS ».

Third Quarter and YTD Production and Financial Highlights

Three months ended March 31, Nine months ended March 31, 2024 2023 2024 2023 Production Ore mined (tonnes) 200,676 82,100 790,264 298,351 Waste removed (tonnes) 2,777,069 2,235,216 7,565,320 5,943,868 Gold Concentrate Production Ore processed (tonnes) 166,478 89,151 536,189 98,725 Average mill feed grade (g/t) 1.49 1.99 1.62 1.98 Processing recovery rate (%) 68.50 41.75 69.82 40.86 Gold produced (oz) 5,488 2,412 19,539 2,440 Gold sold (oz) 8,727 - 20,301 - Gold Bullion Production Ore processed (tonnes) - - - 195,264 Average mill feed grade (g/t) - - - 1.03 Processing recovery rate (%) - - - 44.90 Gold produced (1) (oz) - - - 3,563 Gold sold (oz) - 1,400 - 5,150 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 14,911 2,629 32,819 9,209 Gross margin from mining operations 7,213 417 14,991 1,300 Income (loss) before other items 2,715 (894 ) 5,606 (3,057 ) Net income (loss) 884 (837 ) 204 (4,322 ) Cash flows provided by operations 6,201 1,346 8,635 3,446 Working capital 17,406 14,545 17,406 14,545 Earnings (loss) per share – basic (US$/share) 0.00 (0.00 ) 0.00 (0.01 ) Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price - gold bullion production (2) - 1,878 - 1,788 Realized price - gold concentrate production (2) 2,097 - 1,917 - Cash cost per ounce sold Mining 323 567 301 557 Processing 349 816 347 792 Royalties 149 181 162 178 Operations, net of silver recovery 61 16 68 9 Total cash cost per ounce sold (3) 882 1580 878 1536 By-product silver recovery - 1 - 1 Operation expenses 4 - 5 - Corporate expenses 8 48 7 19 Accretion of asset retirement obligation 6 40 8 29 Exploration and evaluation expenditures - 114 2 99 Sustaining capital expenditures 373 157 268 95 Total all-in sustaining costs per ounce sold (4) 1,273 1,940 1,168 1,779





(1 ) Défini comme une production d’oxyde d’or de bonne facture selon l’Association des professionnels du marché des métaux précieux de Londres, la LBMA, nette de l’or semi-purifié circulant et de l’ajustement en raffinerie. (2 ) Hors livraisons d’or prépayées à des fins de comparaison. (3 ) Le coût décaissé total pour la production d’oxyde et de sulfure en usine s’entend net des crédits des sous-produits et intègre à la fois les frais de production rassemblant l’exploitation minière, le traitement, l’entretien des espaces de stockage des résidus miniers et l’administration des sites ou les royalties, et les frais d’exploitation rassemblant le stockage, les arrêts provisoires de la production minière, les frais de développement communautaire et les charges foncières. Le coût décaissé s’entend hors amortissements, épuisement des ressources, charges de désactualisation, dépenses d’investissement, coûts d’exploration et frais d’administration de l’entreprise. (4 ) Le coût de maintien tout compris par once comprend les coûts décaissés totaux, les dépenses d’exploitation, sans oublier les réinvestissements nécessaires au maintien de l’activité, les dépenses administratives affectables à la mine d’or de Selinsing, y compris la rémunération en actions, les frais d’exploration et d’évaluation et la désactualisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations. Certains autres décaissements sont exclus, notamment les versements d’impôts ou les charges d’acquisition.

RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère au troisième trimestre

Les extractions totalisent 2 977 745 tonnes au T3 2024, soit une progression de 28 % par rapport aux 2 317 316 tonnes du T3 2023. Ce total comprend 200 676 tonnes de minerai d’or, soit une hausse de 144 % par rapport aux 82 100 tonnes du T3 2023, mais aussi 2 777 069 tonnes de déchets, également en hausse de 24 % par rapport aux 2 235 216 tonnes du même trimestre de l’exercice précédent. Le ratio de décapage s’améliore, passant de 27,23 au 31 mars 2023 à 13,84 au 31 mars courant.

La production de concentré d’or du troisième trimestre fiscal 2024 se mesure à 5 488 onces d’or. L’usine a traité 166 478 tonnes de minerai sulfuré à raison d’une teneur de tête de 1,49 g/t et un taux de récupération de 68,50 %. Cette performance représente une nette amélioration par rapport au troisième trimestre fiscal 2023, au cours duquel la production réalisée à partir de minerai d’or sulfuré s’est établie à 2 412 tonnes, à raison d’une teneur de tête de 1,99 g/t et d’un taux de récupération de 41,75 %. Le passage du traitement du minerai issu des anciens stocks à celui d’un minerai de transition plus frais et plus riche en sulfure a joué un rôle clé dans cette progression, au même titre que les nombreuses améliorations mises en place à l’usine de traitement. Le taux de disponibilité de l’usine de flottation affiche 84,90 % pour le T3 2024, un niveau inférieur aux prévisions qui s’explique principalement du fait de la connexion du nouveau bac de décantation des résidus et des tuyauteries connexes, par une panne de la ligne électrique de l’ISRM et par des niveaux élevés de concentré stagnant dans le réservoir tampon de la presse à filtre. Pour y remédier, le pH du réservoir tampon de la presse à filtre a été ajusté pour améliorer la qualité du gâteau de filtre et simplifier son retrait du tissu filtrant. D’autres améliorations de la presse à filtre seront apportées d’ici octobre 2024, à raison d’une enveloppe budgétaire chiffrée à près d’un million de dollars.

Production d’or cumulée depuis le début de l’année

La production minière totalise des extractions de matériau de 8 355 584 tonnes, dont 790 264 tonnes de minerai et 7 565 320 tonnes de déchets. Pour la période de neuf mois arrêtée au 31 mars 2023, ces valeurs affichaient 6 242 220, 298 351 et 5 943 868 tonnes, respectivement. Le ratio de décapage s’établit à 9,57, soit une progression par rapport à sa valeur affichée à 19,92 de la même période de l’exercice précédent.

Pour la période de neuf mois arrêtée au 31 mars 2024, l’usine a traité 536 189 tonnes de minerai sulfuré, à raison d’une teneur de tête de 1,62 g/t et d’un taux de récupération de 69,82 %. En données comparées, elle avait traité 98 725 tonnes de minerai sulfuré au cours de la période de neuf mois arrêtée au 31 mars 2023, pour une teneur de tête de 1,98 g/t et un taux de récupération de 40,86 %.

RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du troisième trimestre

Chiffre d’affaires de 14,91 millions de dollars, issu de la vente de 6 004 tonnes métriques de matière sèche (ou atrotonnes) de concentré d’or, comprenant 8 727 onces d’or vendues au prix moyen de 2 097 dollars par once. Au T3 2023, le chiffre d’affaires s’établissait à 2,63 millions de dollars à raison de 1 400 onces d’or en lingots, vendues au prix moyen de 1 878 dollars par once.

Coût total d’extraction minière de 2,82 millions de dollars, comparé à 0,79 million de dollars au T3 2023.

Pour les trois mois clos le 31 mars 2024, les frais de traitement du concentré de minerai d’or totalisent 3,05 millions de dollars, tandis que les frais de traitement des lingots d’or représentaient 1,14 million de dollars à la même période de l’exercice précédent.

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 7,21 millions de dollars, soit une hausse de 0,42 millions à 6,79 millions de dollars par rapport au T3 2023.

Le coût décaissé de la production en concentré d’or s’élève à 882 dollars par once, comparativement à 1 580 dollars par once pour les lingots au même trimestre de l’exercice précédent.



Résultats financiers cumulés depuis le début de l’année

Chiffre d’affaires de 32,82 millions de dollars, issu de la vente de 14 914 atrotonnes de concentré d’or, comprenant 20 301 onces d’or vendues au prix moyen de 1 917 dollars l’once. Au T3 2023, le chiffre d’affaires s’établissait à 9,21 millions de dollars à raison de 5 150 onces d’or en lingots, vendues au prix moyen de 1 788 dollars l’once.

Coût total d’extraction minière de 6,12 millions de dollars, comparé à 2,87 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 31 mars 2024.

Pour la période de neuf mois close le 31 mars 2024, les frais de traitement du concentré de minerai d’or totalisent 7,04 millions de dollars, tandis que les frais de traitement des lingots d’or représentaient 4,08 millions de dollars à la même période de l’exercice précédent.

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 14,99 millions de dollars, soit une hausse de 1,30 million à 13,69 millions de dollars par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le coût décaissé de la production en concentré d’or s’élève à 878 dollars l’once, comparativement à 1 536 dollars par once pour les lingots pour la même période de neuf mois de l’exercice précédent.



DÉVELOPPEMENT

Mine d’or de Selinsing

Améliorations industrielles

Dans le cadre de l’optimisation continue de l’usine, une nouvelle trémie dédiée aux résidus grossiers a été installée. Dotées de nouveaux moteurs et d’une nouvelle alimentation électrique, les pompes à résidus grossiers sont rénovées. Un plus grand canal d’écoulement de concentré grossier a également été installé pour remplacer l’unité d’origine, trop petite, et remédier aux enjeux de débordements intempestifs. D’autres améliorations de la presse à filtre seront apportées d’ici octobre 2024.

Rénovation de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

Le redimensionnement des installations de stockage des résidus, ou « ISRM » a commencé en 2021 pour relever son niveau à 540 m RL au niveau du remblai principal, dans le but de prévoir une capacité supplémentaire de trois ans de stockage issu de la production de concentré de sulfures. La dernière phase de développement de cet espace de stockage a été réalisée au deuxième trimestre 2024, à raison de 0,75 m RL supplémentaires. Un nouveau déversoir au barrage de selle d’une capacité de 539,2 m RL s’est également matérialisé à la fin du troisième trimestre 2024.

Un système de surveillance, assorti de 11 caméras installées sur le remblai principal de l’ISRM a été le principal garant du maintien de l’intégrité de la structure. Les relevés bihebdomadaires ont mis en évidence un mouvement vertical total frisant à peine les 6,30 mm pour le trimestre. Aucune déviation majeure n’a été observée. À la fin du troisième trimestre 2024, les travaux de remplissage étaient achevés.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du troisième trimestre 2024, la Société a continué de peaufiner la révision du projet aurifère de Murchison, en réévaluant notamment les aspects économiques en lien avec la potentielle génération de flux de trésorerie. Elle a également poursuivi son analyse de toutes les données de forage historiques et actuelles relatives aux concessions de Gabanintha, dans le but de planifier des programmes de forage à réaliser au cours des prochains trimestres et mettre à jour son rapport SRK NI 43-101 de juillet 2018, intitulé « Estimation des ressources minérales à Burnakura ».

La construction d’un nouveau hangar à carottes a été achevée en mars 2024. Il est équipé de nouveaux rayonnages et plateaux pour la cour à carottes. Les échantillons de carottes de forage ont été réorganisés en vue de l’inspection géologique. Un spécialiste du patrimoine a été engagé à l’issue du troisième trimestre 2024 pour rechercher et documenter les évolutions réglementaires en la matière. D’autres aspects de conformité réglementaire étaient également en cours de révision. Les infrastructures de traitement, d’hébergement, de restauration, de bureaux et constructions connexes ont été largement maintenues au titre d’une phase de préparation opérationnelle en amont du redémarrage éventuel de la production.

EXPLORATION

Malaisie

Aucun forage d’exploration n’a été entrepris à Selinsing au cours du trimestre. Les activités d’exploration visant à identifier des minéralisations supplémentaires d’oxydes et de sulfures devraient reprendre ultérieurement cette année.

Australie occidentale

Burnakura

Au cours du troisième trimestre 2024, la Société a poursuivi les relectures et les mises à jour de l’étude de cadrage axée sur les opportunités de production à Burnakura, à l’échéance du projet de Selinsing, matérialisée au cours de l’exercice 2023. Au cours de la même période, la construction d’une nouvelle cour de stockage de carottes de forage située à Burnakura, munie de rayonnages, d’appareils de découpe et de journalisation de carottes optimisées a été achevée. Les carottes ont été réorganisées en amont de l’inspection géologique. Un spécialiste du patrimoine a été engagé à l’issue du troisième trimestre 2024 pour rechercher et documenter les évolutions réglementaires en la matière. D’autres aspects de conformité réglementaire étaient également en cours de révision.

Gabanintha

La revue des ressources passées de Gabanintha s’est poursuivie au cours du trimestre, notamment celle des données historiques fournies par les régulateurs au trimestre précédent. L’organisation des programmes de forage reste à établir pour les anciennes fosses principales.

Tuckanarra

Le 3 août 2023, Odyssey Gold Ltd a informé la Société qu’une étape majeure de leur projet conjoint à Tuckanarra a été franchie au niveau des ressources, déclenchant un bonus de performance établi à 1 million de dollars australiens. Monument a encaissé cette somme et les intérêts s’y rapportant en date du 23 février 2024.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie à 100 %, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie occidentale. Dans la même région, la Société participe au projet aurifère de Tuckanarra à hauteur de 20 %, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Web de la Société à l’adresse : www.monumentmining.com ou prenez contact avec

Richard Cushing, Monument Mining Limited Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de croissance TSX et son Partenaire en services de réglementation, au sens de la définition prévue dans les protocoles de la Bourse de croissance TSX, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès des fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par une terminologie prospective, comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens et par l’emploi de mots pu phrases indiquant que certain(e)s actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont prévus ou exprimés. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales ; les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles ; les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs ; les risques liés aux opérations à l’étranger ; les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs utilisés pour élaborer les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent être hors du contrôle de Monument ; les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société ; les hypothèses sur le prix futur de l’or et d’autres minéraux ; le calendrier et la hauteur estimée de la production future ; les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation ; le succès des activités d’exploration ; les problèmes d’exploitation minière ou de traitement ; les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Même si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.