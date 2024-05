Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt

(Selskabsmeddelelse 09/2024)



Følgende ændringer er gennemført i prospektet er:

19 af investeringsforeningens afdelinger skifter navn i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning den 22. marts 2024.

Det medfører, at andelsklasserne under de enkelte afdelinger skifter navn i henhold til nedenstående oversigt.

ISIN Navn Nyt Navn DK0061541232 Danmark Indeks A DKK Indeks Danmark A DKK DK0061281490 Verden Lav Volatilitet Indeks KL Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL DK0061111572 Morningstar Sustainability Leaders Index KL Indeks Morningstar Leaders KL DK0060033116 Tyskland A DKK Indeks Tyskland A DKK DK0061533643 Bæredygtige Aktier A DKK Kvalitetsaktier A DKK DK0016231921 HøjrenteLande Mix ESG A DKK HøjrenteLande A DKK DK0062496717 HøjrenteLande Mix ESG A DKK Akk HøjrenteLande A DKK Akk DK0061806981 Blandede Obligationer ESG A DKK Formue Obligationer A DKK DK0010270776 USA Ligevægt & Value A DKK USA Value A DKK DK0015323406 Europa Ligevægt & Value A DKK



Europa Value A DKK



DK0010101740 Verden Ligevægt & Value A DKK



Global Value A DKK



DK0060669091 Verden Ligevægt & Value A DKK Akk



Global Value A DKK Akk



DK0061533726 Bæredygtige Aktier W DKK d Kvalitetsaktier W DKK d DK0061156759 Verden Etik Indeks W DKK d



Indeks Verden Screened W DKK d DK0060815256 HøjrenteLande Mix ESG W DKK d



HøjrenteLande W DKK d DK0062496980 HøjrenteLande Mix ESG W DKK Acc HøjrenteLande W DKK Acc DK0060646719 HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc



HøjrenteLande LC W DKK Acc



DK0061807013 Blandede Obligationer ESG W DKK d Formue Obligationer W DKK d DK0060774982 USA Ligevægt & Value W DKK d USA Value W DKK d DK0061132065 USA Ligevægt & Value W DKK Acc USA Value W DKK Acc DK0060815686 Europa Ligevægt & Value W DKK d Europa Value W DKK d DK0060726909 Verden Ligevægt & Value W DKK d



Global Value W DKK d



DK0060751428 Verden Ligevægt & Value W DKK Acc



Global Value W DKK Acc



DK0060681468 Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060783389 Virksomhedsobligationer HY Etik W DKK dh Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK dh DK0060853422 Virksomhedsobligationer IG Etik W DKK dh Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK dh DK0060792372 HøjrenteLande MIX Etik I USD Acc



Emerging Market Blended Debt I USD Acc

Afdeling Indeks Tyskland KL skifter investeringsstrategi fra aktiv forvaltning til passiv forvaltning med virkning fra ultimo maj 2024. I forbindelse med at afdelingens investeringsstrategi ændres, skifter afdelingen benchmark fra CDAX Performance Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI Germany Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Afdelingen vil fremover være omfattet af artikel 6 i Disclosureforordningen. I forbindelse med at afdelingens investeringsstrategi ændres reduceres den forventede omkostningsprocent fra 1,48% til 0,50%.

For afdeling Formue Obligationer KL er benchmark ændret fra

Nordea CM 3Y Government Bond Index 20,0% Nordea CM 5Y Government Bond Index 20,0% ICE BofA Euro Corporate Index afdækket til DKK 45,0% ICE BofA Euro HY Index afdækket til DKK 7,5% J.P. Morgan EM Bond Index Global Diversified afdækket til DKK 7,5%

til

Nordea CM 3Y Government Bond Index 60,0% Nordea CM 5Y Government Bond Index 0,0% ICE BofA Euro Corporate Index afdækket til DKK 20,0% ICE BofA Euro HY Index afdækket til DKK 10,0% J.P. Morgan EM Bond Index Global Diversified afdækket til DKK 10,0%

med virkning fra ultimo maj 2024.

Samtidig med at afdelingen skifter navn, frafaldes afdelingens særligt strenge ESG-krav, og der åbnes mulighed for at afdelingen, op til 100% af formuen, kan opnå sine eksponeringer via andre fonde.

For afdelingerne USA Value KL og USA Value Akkumulerende KL er benchmark ændret fra MSCI USA Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI USA Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.

For afdelingen Europa Value KL er benchmark ændret fra MSCI Europe Index, inkl. nettoudbytter omregnet til danske kroner til MSCI Europe Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.

For afdelingerne Global Value KL og Global Value Akkumulerende KL er benchmark ændret fra MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI World Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.

For afdeling Indeks Verden Screened KL er benchmark ændret fra Morningstar Global Target Market Exposure Responsible Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI ACWI ex Select Securities Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo juni 2024.

For afdeling Kvalitetsaktier KL er benchmark ændret fra MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.

For afdeling Globale Aktier PM Screened KL er benchmark ændret fra MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI ACWI ex Select Securities Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo juni 2024.

Prospektet er opdateret med tal fra årsrapporten for 2023.

Redaktionelle ændringer.

