PRESSRELEASE

2024-05-31

Arcoma lanserar nästa generation Arcoma Intuition i3.

Arcoma AB lanserar idag nästa generation av röntgensystemet Arcoma Intuition i3. Produkten är utvecklad med fokus på säkerhet, användarvänlighet och att effektivisera arbetsflödet. Den ergonomiska designen förenklar och optimerar positionering och säkerställer därmed att användaren kan fokusera på patienten.

Arcoma Intuition i3 är utrustad med en stor pekskärm som har ett nytt användargränssnitt med smarta funktioner som skapar ett enkelt och effektivt arbetsflöde. Dessutom innehåller den nya funktioner som patient-live-kamera och dosoptimering.

Arcoma Intuition i3 har utvecklats för att ytterligare förstärka Arcomas erbjudande som kännetecknas av god ergonomi och högsta kvalitet.

”Vi är mycket glada över att presentera Arcoma Intuition i3 för våra kunder och marknaden och är övertygade om att den kommer att bidra till en ökning av kundnöjdhet och vår försäljning i framtiden. Med möjligheten att montera Intuition i3 i en installationskub istället för att göra om taket på röntgenrummet, kan kostnaderna hållas nere och göra det effektiva i3-systemet tillgängligt för fler sjukhus och vårdcentraler.” uttrycker Linda Ungsten, Produktchef på Arcoma.

“Vi ser fram emot att presentera Arcoma Intuition i3 med värdefulla funktionaliteter till sjukvården globalt och accelerera vår försäljning inom segmentet.” säger Tarik Cengiz, Global Sales Director på Arcoma.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 10.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Bilaga