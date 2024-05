Rogers entame l’expansion du réseau 5G sur le reste du système de métro de la TTC

Un électricien de la TTC tire le câble de Rogers dans le tunnel qui sépare les stations Kennedy et Warden alors que commence la prochaine phase de construction du réseau cellulaire 5G dans le réseau de métro de la TTC.

TORONTO, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui le début de la prochaine phase de construction de son réseau cellulaire dans le métro de la TTC afin d’élargir la couverture 5G et l’accès au 911 dans les tunnels restants pour l’ensemble des usagers et usagères.



« Nous sommes très enthousiastes d’entamer cette étape de construction du réseau 5G afin de connecter le reste du métro de la TTC pour tous les usagers et usagères, a déclaré Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l’Information chez Rogers. Offrant le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, Rogers est fière d’agir en chef de file et d’investir pour offrir une connectivité de classe mondiale dans le plus grand réseau de transport en commun au Canada. »

Les travaux d’expansion ont commencé cette semaine dans les tunnels qui séparent les stations Kennedy et Warden, sur la ligne 2. En collaboration avec la TTC, Rogers élargit graduellement le réseau pour connecter les 36 kilomètres de tunnels restants. Les travaux seront effectués pendant la nuit et les week-ends afin de réduire au minimum les perturbations pour les usagers et usagères.

Une fois les phases de modernisation et d’expansion terminées, le réseau 5G offrira une couverture sans-fil constante permettant l’usage des services voix et données mobiles dans l’ensemble des tunnels et 75 stations du réseau de métro de Toronto. Cela fait partie de l’engagement de Rogers d’élargir la connectivité pour la population de la Ville Reine.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante dans l’expansion de la couverture cellulaire au reste du réseau de métro de Toronto. La clientèle du transport en commun mérite une TTC sécuritaire et la mise en place du service 5G dans les tunnels restants changera les choses. Merci à Rogers d’avoir dirigé la construction, et merci à la TTC », a déclaré la mairesse de Toronto, Olivia Chow.

« Je suis heureux que Rogers ait lancé la prochaine phase d’expansion du réseau 5G dans les tunnels de la TTC en commençant par la ligne Bloor-Danforth entre les stations Warden et Kennedy, a affirmé Jamaal Myers, président de la TTC. Faciliter les appels au 911 pour toute la clientèle est une étape importante qui renforcera la sécurité des usagers et usagères ainsi que du personnel de la TTC. »

En avril 2023, Rogers a fait l’acquisition du réseau cellulaire du métro de la TTC auprès de BAI Canada. L’entreprise s’est engagée à investir des centaines de millions de dollars pour déployer le service 5G et offrir un accès au 911 dans l’ensemble du système de métro. Les vieillissants réseaux 3G et 4G de BAI ne couvraient que les quais de station, les couloirs et environ 25 % des tunnels, et n’étaient pas en mesure de desservir la clientèle des principaux opérateurs.

En août dernier, Rogers a lancé la 5G dans les zones les plus achalandées du métro de la TTC pour sa clientèle, et a activé le service 5G pour l’ensemble des usagers et usagères dans ces secteurs en octobre. En décembre, l’entreprise a terminé la modernisation de l’ancien réseau et activé le service 5G pour tous les usagers et usagères des stations restantes ainsi que dans les tunnels du prolongement de Vaughan entre les stations Sheppard West et Vaughan.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Rogers à offrir les meilleurs réseaux qui soient à la population canadienne. Grâce à ses investissements dans le réseau national, Rogers exploite le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays qui rejoint maintenant plus de 2 300 communautés. En 2023, le réseau sans-fil de Rogers a obtenu pour une cinquième année consécutive les meilleurs résultats au pays selon les tests réalisés par umlaut, un chef de file mondial indépendant de l’analyse comparative des réseaux mobiles.

