AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias.

Käesoleva finantsaasta kolmas kvartal on osutunud prognoositult keeruliseks lähtuvalt kehtivast majandusolukorrast, ettevõtluskliimast ja klientide ostuvõimekuse lanegemisest. Kõrge inflatsioon ja tarbijakäitumine mõjutab kõiki toiduainete tootjaid ning saame näha ka mõõdukat koguselise nõudluse vähenemist nii Eesti kui Suurbritannia tootmisettevõtete müügiturgudel. Lisaks on näha, et kalatoodete jaehinnad on langenud või stabiliseerunud. Suurbritannia on suutnud hoida oma turupositsioone ning Eesti tootmisüksus on kasvatanud käivet Soomes. Tootmisettevõtted on teinud head tööd ka uute eksportturgudele laienemisega ning tegelenud aktiivselt olemasoleva kliendiportfelli hoidmise ja mahtude ning müügiühikute kasvatamisega.

Grupp on endiselt muutuste faasis, millega on kaasnenud ka muudatused ettevõtete juhtimises. Ettevõtte tegevust on oluliselt tõhustatud ning kuluefektiivsus on kõrgel tasemel. Loomulikult on kogu grupis väljakutsete rohke periood, nagu kõigil toidusektoris tegutsevatel ettevõtetel, kuid strateeglise plaani ja heade meeskondadega mõlemal kontinendil suudame kindlustada oma turupositsioone ja tõsta efektiivsusnäitajaid.

Kolmandas kvartalis:

On kontserni fookuses olnud sisenemine uutele turgudele, nagu näiteks Aasia ja Põhja-Ameerika. Käesoleva kvartaliaruande avalikustamise kuupäevaks on kontsern suutnud edukalt luua suhteid uute äripartneritega nendes piirkondades.

Tegeleti kontserni auditikomitee ja juhtkonna muudatuste implementeerimisega, mis viidi lõpule neljanda kvartali alguses. Kontserni emaettevõtte nõukogu kinnitas uued auditikomitee liikmed. Auditikomitee jätkab kolmeliikmelisena: nõukogu liige Aavo Kokk (esimees), Margus Olesk ja Markus Mustakallio. Lõpule viidi ka Indrek Kasela tagasi astumine PRFoods AS’i juhi kohalt ja tütarühingute Saaremere Kala AS ja Saare Kala Tootmine AS juhatusest. PRFoods AS juhatus jätkab kaheliikmelisena – Kristjan Kotkas ja Timo Pärn. Saaremere Kala AS ainsaks juhatuse liikmeks valiti Timo Pärn, kes jätkab ka Saare Kala Tootmine OÜ juhina.

Uue juhatuse koosseis tegeleb kontserni olukorra, väljakutse ja vajalike muudatuste kaardistamisega. Kontsern jätkab samaaegselt oma strateegia elluviimist:

Tõusta regiooni liidriks kalatootmises Jätkata vajalike muudatuste elluviimist, millega muuhulgas suurendatakse efektiivsust juhtimistoimingutes. Suurendada ja tugevdada jõuliselt ekspordivõimekust kõigis tootmisettevõtetes

Müügitulu

Kontserni kolmanda kvartali müügitulu kokku oli 3,77 miljonit eurot, suurenedes 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (3kv 2022/2023: 3,7 miljonit eurot). Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 12,63 miljonit eurot, vähenedes 19,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Müügitulu jagunemine klienditüüpide lõikes

mln EUR 3kv 2023/2024 9 kuud 2023/2024 HoReCa 0,51 2,10 Edasimüüjad 1,48 6,08 Hulgimüüjad 1,64 4,00 Muu 0,14 0,45 Kokku 3,77 12,63



Müügitulu jagunemine geograafiliselt

mln EUR 3kv 2023/2024 3kv 2022/2023 9 kuud 2023/2024 9 kuud 2022/2023 Suurbritannia 2,59 2,88 9,52 10,09 Eesti 1,18 0,79 3,11 5,50 Kokku 3,77 3,68 12,63 15,59



Kaubamärgid

Kontsernil on kaks olulist kaubamärki, milleks on „Saare Kala“ ja „John Ross Jr Aberdeen“.

Suurima osatähtsuse käibest moodustab kontserni kaubamärk John Ross Jr Aberdeen, mille müügitulu kolmandas kvartalis kogu kontserni käibest moodustas ligikaudu 67% (3kv 2022/2023: 78%). John Ross Jr Aberdeen’i kolmanda kvartali müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 10%. Üheksa kuu seisuga moodustab John Ross Jr Aberdeen toodete müük 75% kogu kontserni müügitulust (9 kuud 2022/2023: 65%) ja oli 9,5 miljonit eurot (9 kuud 2022/2023: 10,1 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 6%.

Kontserni kaubamärgi Saare Kala müügitulu kolmandas kvartalis oli 1,2 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 49%. Saare Kala müügitulu kasv on seotud eksportturu avanemisega Soome. Üheksa kuu seisuga oli Saare Kala kaubamärgi müügitulu 3,1 miljonit eurot (9 kuud 2022/2023: 5,5 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 43%.

Brutokasum ja brutomarginaal

Kolmanda kvartali brutokasum oli 0,5 miljonit eurot (3kv 2022/2023: 1,1 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 55%. Brutokasumi langus on tingitud regiooni klientide ostujõu vähenemisega ning turu müügihindade langusega lähtuvalt sellest. Käesoleva kvartali brutokasumi marginaal langes 14,3 protsendipunkti võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja oli 14,4%.

Kontserni üheksa kuu brutokasum oli 2,6 miljonit eurot (9 kuud 2022/2023: 3,2 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19%. Kontserni üheksa kuu brutokasumi marginaal oli 20%, langedes 1 protsendipunkti võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (9 kuud 2022/2023: 21%).

Müügi-, turustus- ja üldhalduskulud

Kontserni müügi-, turustus- ja üldhalduskulud olid kolmandas kvartalis 1,03 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 25% (3kv 2022/2023: 1,36 miljonit eurot). Kulude vähenemine on seotud üldiste kulude kokkuhoiuga ja efektiivsuse tõstmisega.

Kontserni üheksa kuu müügi-, turustus- ja üldhalduskulud oli 3,53 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 8% (9 kuud 2022/2023: 3,86 miljonit eurot).

EBITDA, äri- ja puhaskasum

Kontserni kolmanda kvartali EBITDA äritegevusest oli 0,4 miljonit eurot (3kv 2022/2023: 0,04 miljonit eurot). Kolmanda kvartali ärikahjum oli 0,5 miljonit eurot (3kv 2022/2023: -0,07 miljonit eurot). Kolmanda kvartali lõpetamise 0,7 miljoni euro suuruse kahjumiga (3kv 2022/2023: 0,1 miljonit eurot).

Kontserni üheksa kuu EBITDA äritegevusest oli 0,05 miljonit eurot (9 kuud 2022/2023: 0,2 miljonit eurot). Üheksa kuu ärikahjum oli 0,9 miljonit eurot (9 kuud 2022/2023: -0,68 miljonit eurot). Üheksa kuu kontserni tulemus on -2,1 miljoni euro suurune kahjum (9 kuud 2022/2023: 0,8 miljonit eurot). Eelmise aasta üheksa kuu kontserni tulemuste sisse jääb endise tütarettevõtte Överumans Fisk AB aktsiate müümisest saadud ühekordne kasum summas 1,98 miljonit eurot. Möödunud aasta 9 kuu tulemus ilma selle ühekordse tehingu mõjuta oli 1,18 miljoni euro suurune kahjum.

Finantsseisund

Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontserni raha ja raha ekvivalendid saldo 0,48 miljonit eurot (0,39 miljonit eurot seisuga 30.06.2023).

Kvartali lõpu seisuga olid kontserni varud kokku 1,98 miljonit eurot, suurenedes eelmise majandusaasta lõpuga võrreldes 0,12 miljoni euro võrra, st 6% võrreldes eelmise majandusaasta lõpuga. Varude tase püsis stabiilsena ja on praeguste ärimahtude juures optimaalsel tasemel.

Seisuga 31.03.2023 oli kontserni omakapital 5,8 miljonit eurot. Kontserni omakapital on vähenenud 2,5 miljoni euro võrra võrreldes eelmise majandusaasta lõpu seisuga (30.06.2023: 8,3 miljonit eurot. Omakapitali vähenemine on tingitud kontserni kahjumlikest tulemustest käesoleval majandusaastal.

Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontserni netovõlgnevus 13,6 miljonit eurot, mis tähendab võlakohustuste vähenemist 3,1 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga (30.06.2023: 16,7 miljonit eurot). Netovõla vähenemine on peamiselt tingitud AS PRFoods tagatud võlakirjade osalisest tagasiostust kogunimiväärtuses 1,42 miljonit eurot ja seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ müügiga vähenes kontserni võlakohustused 1,5 miljoni euro võrra. Kontserni juhatus tegeleb aktiivselt kontserni netovõla küsimusega. Netovõla suhe omakapitali 31.03.2024 seisuga oli 239% (30.06.2023: 201%). Grupi likviidsuskordaja oli kolmanda kvartali lõpuks (31.03.2024 ja 30.06.2023) langenud 1-lt 0,4-le seoses võlakirjade liigitamisega pikaajalisest ümber lühiajalisteks kohustisteks.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 3kv 2023/2024 2022/2023 3kv 2022/2023 2021/2022 Müügitulu 3,8 19,6 3,7 42,1 Brutokasum 0,5 3,6 1,1 3,1 EBITDA äritegevusest 0,4 0,3 0,0 -1,7 EBITDA 0,4 0,3 0,2 -2,1 EBIT -0,5 -1,0 -0,1 -4,2 EBT -0,7 0,4 0,1 -8,2 Puhaskasum (-kahjum) -0,7 0,3 0,1 -8,2 Brutomarginaal 14,4% 18,3% 28,7% 7,4% Äritegevuse EBITDA marginaal 0,1 1,5% 0,1 -4,1% EBITDA marginaal 0,1 1,5% 5,7% -5,1% EBIT marginaal -12,1% -5,0% -1,9% -9,9% EBT marginaal -18,5% 2,0% 2,7% -19,5% Puhaskasumi marginaal -18,4% 1,7% 2,8% -19,4% Tegevuskulude suhtarv -27,2% -24,0% -37,1% 17,1%

BILANSS

mln EUR 31.03.2024 30.06.2023 31.02.2023 30.06.2022 Netovõlgnevus 13,6 16,7 16,58 24,7 Omakapital 5,8 8,3 7,8 8,1 Käibekapital -8,5 0,0 0,8 -3,2 Varad 24,3 30,2 29,8 38,9 Likviidsuskordaja 0,4x 1,0x 1,0x 0,7x Omakapitali suhtarv 24,0% 27,4% 26,0% 20,7% Finantsvõimendus 70,0% 66,9% 68,1% 75,4% Võlakordaja 0,8x 0,7x 0,8x 0,8x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 36,2x 55,8x 21,4x -14,5x Omakapitali tootlus -9,8% 4,1% 1,3% -68,5% Varade tootlus -2,5% 1,0% 0,3% -17,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.03.2024 31.03.2023 30.06.2023 VARAD Raha ja ekvivalendid 476 457 394 Nõuded ja ettemaksed 2 136 3 093 2 118 Varud 1 976 1 785 1 861 Bioloogilised varad 0 0 772 Käibevara kokku 4 588 5 336 5 145 Pikaajalised finantsinvesteeringud 372 304 381 Materiaalne põhivara 4 307 6 766 6 563 Immateriaalne vara 15 078 17 401 18 157 Põhivara kokku 19 757 24 471 25 101 VARAD KOKKU 24 345 29 806 30 246 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 10 327 1 450 2 111 Võlad ja ettemaksed 2 754 3 055 3 035 Lühiajalised kohustused kokku 13 081 4 505 5 146 Intressikandvad kohustused 3 740 15 585 15 024 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 445 1 645 1 466 Sihtfinantseerimine 245 321 318 Pikaajalised kohustused kokku 5 430 17 551 16 807 KOHUSTUSED KOKKU 18 511 22 056 21 953 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 508 261 608 Jaotamata kasum (kahjum) -16 079 -14 162 -13 981 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 5 834 7 504 8 032 Mittekontrolliv osalus 0 246 259 OMAKAPITAL KOKKU 5 833 7 750 8 292 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 24 345 29 806 30 246

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 9k 2023/2024 9k 2022/2023 Müügitulud 12 625 15 585 Müüdud kaupade kulu -9 985 -12 404 Brutokasum 2 639 3 181 Tegevuskulud -3 534 -3 855 Müügi- ja turustuskulud -1 946 -1 935 Üldhalduskulud -1 587 -1 920 Muud äritulud/-kulud 6 -2 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 Ärikasum (-kahjum) -888 -677 Finantstulud/-kulud -1 082 1 619 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 970 942 Tulumaks -109 -106 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 079 836 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -2 075 821 Mittekontrolliv osalus -4 15 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -2 080 836 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -101 -578 Kokku koondkasum (-kahjum) -2 181 258 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -2 176 243 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -4 15 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -2 181 258

Kristjan Kotkas Timo Pärn

Juhatuse liige Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

