Fortrea 推出改善临床研究中多样性和入选的综合解决方案

北卡罗来纳州，达勒姆, June 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) （以下简称“公司”）, 一家全球领先的合同研究组织 (CRO) ，今天宣布推出全面的综合解决方案，以改善临床试验参与者的多样性和入选 (D&I)。Fortrea 的 D&I 解决方案旨在增加患者参与临床试验的机会，并满足美国食品药品监督管理局 (FDA) 在《食品和药品综合改革法案》下提出的要求，增加临床试验中代表性不足群体参与。



Fortrea 的综合流程整合了多元化行动计划和执行的五个组成部分：

真实世界证据顾问研究相关的真实世界数据集，为多样性计划提供信息。

法规、开发和临床运营专家设计多样性行动计划，与患者群体确认并与监管方谈判。

运营团队访问多个数据平台、Fortrea 的现场咨询委员会和技术驱动解决方案，将多样性行动计划作为 Fortrea 临床试验执行的一个必要组成部分来实施。

通过 Fortrea 独家的多样性和入选研究洞察板，实现监测和报告，提供可操作数据和可视化工具，以进行持续的研究管理。

经验丰富的技术报告撰写人会汇编数据，并准备监管提交报告，同时提供作为 D&I 解决方案一部分的持续监管支持。



Fortrea 咨询团队总裁、公共卫生学博士 John Doyle 表示：“反映代表性人群的临床研究有助于更好地了解潜在治疗方法在真实世界中的效果。针对生物制药公司在过去几年中改善开发项目中入选多样化人群的方式，最近的监管要求将其规范化。Fortrea 的解决方案带来了深厚的真实世界数据专业知识，设计出有效且现实的 D&I 计划，同时在超过 20 个治疗领域的试验执行中积累了 30 多年的经验。我们不仅在临床试验中，还在整个公司范围内坚定致力于推进 D&I，因为我们追求的目标是，更快地为患者带来改变人生的治疗方案。”

Fortrea 的 D&I 解决方案包含了一系列专有工具，包括利用大型数据集独家组合的流行病学和可行性评估。该解决方案还整合了患者群体的意见，以创建见解，涉及不同患者群体在多种治疗领域和地理区域中的方案容许偏差范围和研究实施支持要求。这些见解为全球和当地患者招募和保留计划提供信息，以覆盖代表性不足的患者群体，并解决参与临床试验的障碍。

Fortrea 首席运营官 Mark Morais 表示：“确保将多元化的患者群体入选临床试验中，不能仅停留在计划层面，更需要洞见和行动。由于我们全面的‘患者之声’计划,以及与多元化的研究员中心和研究中心网络的合作，对于成功覆盖传统上在临床试验中代表性不足的人群所需的条件，我们深刻理解。在 Fortrea，以真实世界数据为指导，运用创新技术，并由我们的热情驱动，致力于为所有患者提供新疗法。”

请访问 Fortrea.com 上的 临床试验中的多样性和入选 ，了解更多信息。

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发和患者获取解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为患者提供改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I-IV 期临床试验管理、临床药理学、咨询服务、独家技术驱动的试验解决方案和审批后服务。

Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察，以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。

欲了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X （前称 Twitter）@Fortrea 上关注我们。