Aduro Clean Technologies annonce un placement privé d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

LONDON, Province de l’Ontario, 01 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. . (« Aduro » ou la « société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de moindre valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le 21ème siècle, a le plaisir d’annoncer un placement privé sans intermédiaire consistant en un minimum de 1 538 462 unités de la société (chacune étant désignée comme une « unité ») et un maximum de 1 923 080 unités, au prix de 1,30 $ l’unité, pour un produit brut minimum de 2 000 001 $ et maximum de 2 500 004 $ (l’« offre LIFE »).

Chaque unité consistera en une (1) action ordinaire du capital de la société (chacune étant désignée comme une « action ordinaire ») et un demi (1/2) bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant désigné comme un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé contre une (1) action ordinaire (chacune étant désignée comme une « action de bon de souscription ») au prix de 1,60 $ par action de bon de souscription pendant une période de deux (2) ans. Cependant, si les actions ordinaires ont un cours de clôture à la bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE ») (ou toute autre bourse de valeurs sur laquelle les actions ordinaires peuvent être négociées à ce moment-là) de 1,90 $ ou plus par action ordinaire pendant une période de dix (10) jours de bourse consécutifs à tout moment après l’émission des bons de souscription, la société pourra alors avancer la date d’expiration des bons de souscription en émettant un avis auprès de leurs détenteurs (via la diffusion d’un communiqué de presse informant de l’avancement de la date d’expiration des bons de souscription) et, dans ce cas, les bons de souscription expireront le trentième (30ème) jour après la date de l’avis en question.

Un document d’offre (le « document d’offre ») relatif à l’offre LIFE est disponible sous le profil de la société à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.adurocleantech.com . Les investisseurs potentiels doivent lire le document d’offre LIFE avant de prendre une décision d’investissement.

Comme indiqué dans le document d’offre, la société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre LIFE pour financer la recherche et le développement des technologies de recyclage chimique de la société, ainsi que pour les dépenses administratives générales et le fonds de roulement.

Les unités offertes dans le cadre de l’offre LIFE seront proposées aux acheteurs résidant dans toutes les provinces du Canada, y compris le Québec, conformément à la dispense de financement des émetteurs cotés prévue par la partie 5A du règlement 45-106 (la « dispense de financement des émetteurs cotés »). Les unités offertes dans le cadre de la dispense de financement des émetteurs cotés ne seront pas soumises à des restrictions de revente aux investisseurs résidant au Canada en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur.

La clôture de l’offre LIFE est prévue pour le 14 juin 2024 environ, ou à toute date ultérieure que la société pourra déterminer. La clôture est soumise à certaines conditions comprenant de manière non exhaustive un minimum de 2 000 001 $ de produits bruts levés par l’offre LIFE et l’obtention de toutes les autorisations réglementaires et autres nécessaires, y compris l’accomplissement par la société de ses obligations de dépôt en vertu des politiques de la CSE.

Comme indiqué dans le document d’offre, la société peut verser des commissions d’intermédiation dans le cadre de l’offre LIFE, conformément à la politique de la CSE et aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Aucun des titres vendus dans le cadre de l’offre LIFE ne sera enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 telle que modifiée et aucun de ces titres ne peut être offert ou vendu aux États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat. Aucune vente de titres ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Arrowhead

Thomas Renaud, directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant : la réalisation de l’offre par la société comme prévu, l’utilisation prévue du produit de l’offre, les conditions de clôture de l’offre, l’approbation de l’offre par la CSE et la date de clôture prévue de l’offre. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui peuvent entraîner des résultats sensiblement différents de ceux évoqués dans les déclarations prospectives, notamment : la société peut ne pas réaliser l’offre comme prévu, la CSE peut ne pas approuver l’offre, le produit de l’offre peut ne pas être utilisé comme indiqué dans le présent communiqué de presse, la société peut ne pas être en mesure de satisfaire à toutes les conditions de clôture, l'existence de conditions de marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. Bien que la société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs susceptibles d’entraîner des différences importantes entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent les conditions générales du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle de la société. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l’exige.

La bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.