Les champions nationaux sont honorés aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024, à Québec

QUÉBEC, Québec, 01 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Skills/Compétences Canada (SCC) a publié les résultats finaux des médaillés des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2024, qui ont eu lieu à Québec. Au cours de la dernière semaine, plus de 500 élèves et apprentis originaires de partout au pays ont concouru pour décrocher le titre de champion national ou de championne nationale dans plus de 40 domaines de compétition au Centre de foires d’ExpoCité. La liste complète des médaillés est affichée sur le site Web de Skills/Compétences Canada.



Environ 250 médailles ont été décernées aux concurrents et aux concurrentes les plus talentueux dans six secteurs des métiers spécialisés et des technologies : transport, construction, fabrication et ingénierie, technologie de l’information, services et emploi. Les concurrents et les concurrentes ont été évalués en fonction de normes industrielles strictes et ont rivalisé avec les meilleurs dans leur domaine au Canada.

Environ 6 000 élèves visiteurs, des dirigeants de l’industrie, des représentants de gouvernement et des célébrités de l’industrie étaient présents aux OCMT pour participer aux activités offertes sur place, notamment le Salon des compétences, qui présentait les compétences des Premières Nations, des Inuits et des Métis, l’initiative Outiller l’avenir des femmes dans les métiers spécialisés et plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie. Parmi les célébrités, les OCMT ont accueilli Cynthia Gauthier, soudeuse et pilote professionnelle de Monster Truck, ainsi qu’ardente défenseuse de la présence des femmes dans les métiers spécialisés.

L’objectif des OCMT est de mobiliser la jeunesse canadienne et de faire la promotion de toutes les carrières gratifiantes et lucratives qui s’offrent à elle dans les métiers spécialisés et les technologies. Les OCMT sont la seule compétition nationale mettant en concurrence des élèves et des apprentis du pays dans divers domaines de compétition des métiers et des technologies.

« Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies nous aident à nous adresser directement à la future main-d’œuvre qualifiée de notre pays et à l’informer des nombreuses possibilités qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce aux activités interactives, les jeunes découvrent des domaines susceptibles de les intéresser et les formidables carrières qui s’offrent à eux dans ces secteurs en demande », a déclaré Shaun Thorson, Chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Durant les OCMT, l’initiative Objectif avenir RBC a remis aux participants victorieux de chaque province et territoire le prix RBC meilleur de la région de 1 500 $. Ce prix annuel récompense des chefs de file et les encourage à poursuivre leurs études et leur formation dans les métiers spécialisés. Selon un rapport de RBC, « Powering Up: Preparing Canada's skilled trades for a post-pandemic economy », le Canada fera face à une pénurie de 10 000 travailleurs qualifiés d’ici 2026.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies bénéficient du soutien de notre partenaire financier, le gouvernement du Canada, ainsi que de celui de nos commanditaires présentateurs : AU Canada, Cenovus Energy et Home Hardware. Les OCMT 2025 se tiendront au Regina Exhibition Association Limited (REAL) District, à Regina, en Saskatchewan, les 29 et 30 mai 2025.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.skillscompetencescanada.com/fr/

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok. Le mot-clic de l’événement est #OCMT2024.

PHOTOS et VIDÉO

Consultez quotidiennement la page Flickr de Skills/Compétences Canada pour accéder à des centaines de photos haute résolution des concurrents et concurrentes à l’œuvre et les télécharger.

Suivez la diffusion en direct de l’événement et assistez à toutes les activités sur la chaîne YouTube de SCC.



RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com,

613-266-4771.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa7cd513-86e9-4705-b606-3c96285f52d3