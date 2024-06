Duck Creek Technologies memperkuat kehadiran di APAC dengan mengangkat Christian Erickson sebagai General Manager

SYDNEY, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum, mengumumkan pengangkatan Christian Erickson sebagai General Manager APAC (Asia Pasifik). Erickson akan mengawasi fase baru investasi di wilayah ini serta lebih lanjut memperkuat hubungan yang mendalam antara pelanggan dan mitra yang sudah ada.



Erickson, pemimpin layanan profesional dan perangkat lunak tingkat perusahaan berprestasi dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, membawa banyak keahliannya ke Duck Creek. Latar belakangnya yang luas mencakup beberapa wilayah termasuk APAC, Inggris, dan Amerika Utara. Erickson bergabung dengan Duck Creek dari Versent, di mana beliau menjabat sebagai General Manager Growth, yang berkolaborasi dengan perusahaan sektor publik dan swasta papan atas di Australia untuk mengintegrasikan kemampuan cloud, digital, data, dan keamanan guna menyajikan hasil bisnis yang luar biasa.

Sebelum menjabat di Versent, Erickson memegang jabatan pemimpin di Cognizant, yang mengawasi tim Perbankan, Jasa Keuangan, dan Asuransi (BFSI), dan di Accenture, sebagai bagian dari tim pemimpin Jasa Keuangan. Beliau telah bekerja dengan banyak perusahaan asuransi dan lembaga keuangan di Australia dan luar negeri, dengan meningkatkan efisiensi dan membantu mendorong transformasi digital yang signifikan. Karier Erickson diawali dengan bekerja di Andersen Consulting dan Ernst & Young. Setelahnya, beliau bertransisi ke sektor swasta dalam posisi manajemen dan pemimpin di perusahaan asuransi, termasuk Aon, ING, Tenix, dan Reinsurance Group of America (RGA).

Duck Creek baru-baru ini juga mengalami pertumbuhan pesat di wilayah APAC, yang didorong oleh kemitraan pelanggan yang baru dan bertambah dan peluncuran produk baru, seperti Duck Creek Reinsurance, Duck Creek Clarity, dan Duck Creek Payments, yang melengkapi rangkaian solusi menyeluruhnya. Dengan latar belakangnya yang luas di bidang layanan perangkat lunak multiwilayah, Erickson memiliki kombinasi pengalaman yang dibutuhkan untuk mengelola investasi yang signifikan pada sumber daya, tenaga kerja, dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan Duck Creek terus memenuhi janjinya kepada pelanggan yang sudah ada, sekaligus memiliki kapasitas untuk menghasilkan solusi, layanan, dan pengalaman yang lancar untuk pelanggan baru.

“Mengingat pertumbuhan dan eksekusi kami, Duck Creek semakin dipandang sebagai pemimpin merek yang andal untuk pelanggan asuransi P&C dan umum. Kemampuan memimpin Christian dan pola pikirnya yang mengutamakan pelanggan, yang dipadukan dengan pemahaman mendalamnya tentang sektor asuransi menjadikannya ideal untuk memimpin investasi Duck Creek di wilayah Asia-Pasifik,” ujar Rohit Bedi, Kepala Bagian Pendapatan (CRO) Duck Creek. “Kepemimpinan Christian akan sangat penting dalam menghasilkan nilai untuk pelanggan kami di wilayah APAC dan melanjutkan pertumbuhan kami.”

Erickson mengungkapkan antusiasmenya bergabung dengan Duck Creek: “Saya senang sekali dapat bergabung dengan Duck Creek dan memanfaatkan pengalaman internasional saya di bidang asuransi umum, asuransi harta benda dan aneka, reasuransi, serta broker untuk memberi manfaat kepada pelanggan dan mitra kami di wilayah ini. Dedikasi Duck Creek untuk melayani pelanggan serta mentransformasi industri asuransi sungguh mengesankan. Saya menantikan untuk bekerja sama dengan tim Duck Creek yang berbakat serta mitra ekosistem kami guna mencapai hasil bisnis yang diharapkan untuk perusahaan asuransi di wilayah APAC.”

Erickson memperoleh gelar Master of Business Administration dan Master of Management, Finance, serta Financial Management dari Macquarie Graduate School of Management. Erickson bertempat tinggal di Sydney, Australia.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, yang memungkinkan industri untuk memanfaatkan kecanggihan cloud untuk menjalankan operasi yang sigap, cerdas, dan selalu aktif. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi pemimpin pasar kami tersedia secara mandiri atau sebagai full suite, dan semua tersedia via Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mengetahui selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media:

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com