Point de marché

Deux propositions révisées de restructuration financière reçues dans le cadre de la procédure de conciliation de la part de :

EPEI en partenariat avec Attestor Limited

Un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi qu'un groupe de certains créanciers de la Société

Les propositions sont globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la Société, notamment s’agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme :

Le Conseil d'Administration d'Atos a autorisé le management à travailler avec les créanciers financiers de la Société, sous l'égide de la conciliatrice, afin d'assurer qu’un soutien maximal à l'une de ces propositions soit susceptible d’être assuré d'ici le 5 juin 2024

Accord final sur la restructuration financière toujours prévu pour juillet 2024

Financement intermédiaire de 450 millions d'euros convenu avec les créanciers financiers

350 millions d'euros de financement supplémentaire à court terme en cours de négociation dans le cadre des propositions financières révisées soumises





Due diligence en cours sur l'acquisition potentielle par l'Etat français des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos SE

Offres reçues pour l’activité Worldgrid en cours d'examen

Paris, France - 3 juin 2024 Dans le cadre des discussions en cours sous l'égide de la Conciliatrice, Maître Hélène Bourbouloux et du CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle), Atos SE ("Atos" ou la "Société") annonce avoir reçu deux propositions révisées de restructuration financière de la part de :

EPEI en partenariat avec Attestor Limited

Un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi qu'un groupe de certains créanciers de la Société

Ces propositions seront publiées aujourd'hui sur le site internet d'Atos et seront accessibles via le lien suivant : Investisseurs - Atos.

Les deux propositions sont globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la Société, notamment s’agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme. Le Conseil d'Administration d'Atos a autorisé le management à travailler avec les créanciers financiers de la Société, sous l'égide de la Conciliatrice, afin d'assurer qu’un soutien maximal à l'une de ces propositions soit susceptible d’être assuré d'ici le 5 juin 2024, dans le but de parvenir à un accord final de restructuration financière d'ici juillet 2024.

La mise en œuvre des propositions entraînera dans tous les cas de figure une dilution massive des actionnaires actuels d'Atos SE.



Prochaines étapes

Atos continuera d'informer le marché de l’avancée de ses discussions en vue de conclure l'accord de Lock-Up d'ici juillet 2024. Une fois qu'un accord aura été conclu, soutenu par une majorité suffisante de créanciers financiers, le plan de restructuration sera mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée1 .

Un nouveau communiqué de presse sera publié le jeudi 6 juin pour faire un point sur les discussions.

Mise à jour sur le financement intermédiaire

Suite à son communiqué de presse du 9 avril 2024, dans lequel Atos annonçait un accord de principe sur le financement intermédiaire de 450 millions d'euros, la Société confirme que :

Les facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme de 100 millions d'euros devant être fournies par un groupe de porteurs d'obligations ont été reçues ;

Le prêt de 50 millions d'euros de l'Etat français au titre du FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à une filiale d'Atos, Bull SAS, qui contrôle des activités souveraines sensibles, a été reçu ;

Le programme d'affacturage de 300 millions d’euros avec les banques a été approuvé. La mise en œuvre de ce programme a été finalisée en France et en Belgique. La mise en œuvre dans les autres zones géographiques sera finalisée sous peu.





Le financement intermédiaire supplémentaire de 350 millions d'euros à partir de juillet 2024 jusqu'à la mise en œuvre finale de l'accord de restructuration financière est en cours de négociation dans le cadre des propositions financières révisées qui ont été soumises.

Acquisition potentielle par l'Etat français de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos SE

Suite à son communiqué de presse du 29 avril 2024, Atos annonce que la phase de due diligence avec l'État français concernant l’acquisition potentielle de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) de la Société pour une valeur d'entreprise indicative comprise entre 700 millions et 1 milliard d'euros progresse de manière satisfaisante. L'émission d'une offre confirmatoire non engageante est attendue pour mi-juin 2024.

Offres reçues pour l’activité Worldgrid en cours d'examen

Dans le cadre du programme de cession d'actifs annoncé le 28 juillet 2023, la Société annonce avoir reçu plusieurs propositions relatives à son activité Worldgrid et examine actuellement ces offres.

États financiers pour le premier semestre 2024

Dans le cadre de son rapport financier semestriel, Atos effectuera des tests de dépréciation du goodwill au 30 juin 2024. Ces tests pourraient conduire à des dépréciations supplémentaires en fonction de la solution de restructuration financière choisie et des autres transactions envisagées.

Atos SE confirme que les informations susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir l'égalité d'accès à l'information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.

À propos d'Atos

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 94 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous les secteurs d'activité dans 69 pays. Pionnier dans les services et produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarbonisé pour ses clients. Atos est une SE (Societas Europaea), cotée sur Euronext Paris.

L'objectif d'Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace d'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. Dans le monde entier, le Groupe permet à ses clients et à ses employés, ainsi qu'aux membres des sociétés dans leur ensemble, de vivre, de travailler et de se développer de manière durable, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

Contacts

Relations avec les investisseurs : David Pierre-Kahn | investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

1 La Société peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée - dont les effets seraient limités aux créanciers financiers et aux actionnaires seulement - dans le seul but de mettre en œuvre et d'obtenir l'approbation du tribunal sur les termes du plan de restructuration convenu dans l'accord de lock-up. La procédure de sauvegarde accélérée ne concernerait que l'endettement financier d'Atos SE et n'affecterait en aucune manière les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de la Société ou les autres créanciers de la Société ou de ses filiales. Dans la mesure où le Tribunal de Commerce Spécialisé de Nanterre serait compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard d'Atos SE, le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise a d'ores et déjà décidé, par ordonnance en date du 30 mai 2024, de transférer la procédure de conciliation du Tribunal de Commerce de Pontoise au Tribunal de Commerce Spécialisé de Nanterre.

