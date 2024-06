Arco Vara AS-i dividendimakse ex-päev

Arco Vara AS informeerib, et vastavalt kinnitatud dividendipoliitikale fikseeritakse dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri 6. juunil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja seega väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 5. juunil 2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest 13. juunil 2024.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 2 eurosenti ühe aktsia kohta 13. juunil 2024. Järgmised kinnitatud dividendimaksed on 1 eurosenti aktsia kohta 13. septembril 2024, 2 eurosenti aktsia kohta 13. detsembril 2024 ja 1 eurosenti aktsia kohta 13. märtsil 2025.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

+372 6144 630

tiina.malm@arcovara.com