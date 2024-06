NGS Group AB: Erika Rönnquist Hoh, avgår som VD för NGS Group

Erika Rönnquist Hoh har under sin tid som VD för NGS Group AB framgångsrikt refinansierat bolagets verksamhet och genomfört flera viktiga strategiska initiativ inom affärsutveckling, försäljning och ledarskap.

”Jag tog mig an uppdraget som VD för NGS med stort engagemang i en marknad stadd under kraftfulla förändringar och jag är stolt över den gedigna transformation teamet har genomfört med fokus på affärer och ledarskap, vår expansion in i Norge samt en lyckad nyemission. Den nya styrelsen sätter nu en ny inriktning för verksamheten och då väljer jag att lämna NGS. Jag önskar bolaget all lycka och ser fram emot nya intressanta uppdrag”, säger Erika Rönnquist Hoh.

”Vi är tacksamma över Erikas stora engagemang kring ledarskap, affärer och förändringsarbete samt stora bidrag till en lyckad nyemission. Jag önskar Erika varmt lycka till i sina nya uppdrag”, säger Charlotte Pantzar Huth, majoritetsägare och styrelseledamot i NGS Group AB.

Erika lämnar sitt uppdrag omgående och Jan Bengtsson, styrelseordförande i NGS Group AB, träder in som tillförordnad VD till dess att ny VD har utsetts. Under Jan Bengtssons tid som tillförordnad VD kommer vice ordförande Fredrik Grevelius axla rollen som styrelseordförande för NGS Group.

”Vi kommer nu inleda en rekryteringsprocess för att internt eller externt hitta en ny VD” säger vice ordförande Fredrik Grevelius.

Denna information är sådan information som NGS Group Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024 kl. 08.15.

Kontaktinformation:

Jan Bengtsson Styrelseordförande NGS Group AB Telefon: +46 73 600 6810

Om NGS Group NGS Group är en ledande koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilaga