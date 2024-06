Aspo Oyj

4.6.2024, klo 10.00



Aspon tytäryhtiö Telko laajentaa toimintaansa strategisella yrityskaupalla Saksassa

Aspon tytäryhtiö Telko laajentaa muoviliiketoimintaansa Länsi-Eurooppaan ostamalla Polyma Kunststoffe GmbH & Co KG:n Hampurissa, Saksassa. Ostettu yritys on tunnettujen teknisten muovien jakelija. Yrityskaupan myötä Telko pääsee Saksan markkinoille, jotka ovat Euroopan suurimmat muovimarkkinat.

"Kauppa vahvistaa teknisten muovien liiketoimintaamme ja avaa Telkolle uusia markkinoita Saksassa ja naapurimaissa. Tämä on jälleen yksi askel Telkon compounder -strategiassa, joka keskittyy korkean lisäarvon tuotteisiin ja edelleen kasvuun kohti 8 %:n EBITA-tavoitettamme", sanoo Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen.

"Tämän yrityskaupan myötä Telko ottaa lisäaskelia tullakseen johtavaksi eurooppalaiseksi toimijaksi erikoistuotteiden jakelussa", sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Yhtiön kannattavuus on viime vuosina vaihdellut 0,3 ja 0,8 miljoonan euron välillä. Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan saavuttavan 15 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 0,5 miljoonaa euroa. Telkon vahvat päämiessuhteet ja asiantuntemus yhdessä Polyman liiketoimintaportfolion kanssa luovat edellytykset merkittävälle liiketoiminnan kehitykselle. Nykyinen toimitusjohtaja Alexander Maul jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Telko pyrkii kiihdyttämään kasvuaan yritysostojen avulla saavuttaakseen strategiset tavoitteensa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, ja sillä on vankka putki potentiaalisia yritysostokandidaatteja. Yhtiö luottaa edelleen kykyynsä jatkaa aktiivista yritysostojen tahtia. Lisäksi Telko pyrkii vahvistamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoilla orgaanisen kasvun kautta.



Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Mikko Pasanen, toimitusjohtaja, Telko, puh. +358 40 743 6665, mikko.pasanen@telko.com



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 16 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

