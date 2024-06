Fortrea schließt Veräußerung der Geschäftsbereiche Endpoint Clinical und Patient Access an Arsenal Capital Partners ab

DURHAM, North Carolina, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, „CRO“), hat heute bekanntgegeben, dass es die Veräußerung von Vermögenswerten seines Segments Enabling Services, d. h. seiner Geschäftsbereiche Endpoint Clinical („Endpoint“) und Fortrea Patient Access („FPA“), an Arsenal Capital Partners („Arsenal“), ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Aufbau marktführender, technologieorientierter Wachstumsunternehmen im Gesundheitswesen und in der Industrie spezialisiert hat, abgeschlossen hat.



Endpoint und FPA bieten erstklassige Lösungen für Randomisierung und Trial Supply Management (RTSM) bzw. Patientenzugang. Beide stellen strategisch differenzierte Einstiegspunkte in die Wertschöpfungskette der pharmazeutischen Dienstleistungen dar, in denen Arsenal über bedeutende fachliche, wissenschaftliche und technische Kenntnisse verfügt.

Arsenal hat Sam Osman, ehemaliger President des Segments Enabling Services von Fortrea, zum Chief Executive Officer der neuen Einheiten ernannt, und Raymond („Ray“) H. Hill, ein operativer Partner innerhalb des Healthcare-Teams von Arsenal, wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren.

„Endpoint und FPA sind hervorragend positioniert, um Patienten bei der Durchführung klinischer Studien und beim Zugang zu neuen Therapeutika nach der Zulassung zu unterstützen“, so Sam Osman, Chief Executive Officer von Endpoint und FPA. „Mit Arsenal als Partner bin ich zuversichtlich, dass sowohl unsere Unternehmen als auch unsere Teams von den beschleunigten Wachstumschancen sowie den Investitionen und dem Fokus der Geschäftsführung profitieren werden, was zu verbesserten Fähigkeiten und Lösungen für die Kunden führt.“

„Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion ist ein Beweis für die Qualität der beteiligten Teams, die einen reibungslosen Übergang für Kollegen, Kunden und die von uns betreuten Patienten geplant haben“, so Tom Pike, Chairman und CEO von Fortrea. „Diese Transaktion ermöglicht es beiden Organisationen, ihre Führung und Ressourcen auf die Bereitstellung optimaler Lösungen für unsere Kunden zu konzentrieren. Wie bereits bekanntgegeben, wird der Nettoerlös aus dieser Veräußerung dazu verwendet, einen Teil der Gesamtverschuldung von Fortrea zu reduzieren. Als reines klinisches Auftragsforschungsinstitut bleibt Fortrea unserer Mission verpflichtet, Lösungen zu liefern, die lebensverändernde Behandlungen schneller zu den Patienten bringen.“

Ray Hill, ein operativer Partner von Arsenal und Vorstandsvorsitzender von Endpoint und FPA, dazu: „Ich freue mich unglaublich, Teil des nächsten Kapitels von Endpoint und FPA zu sein. Darüber hinaus freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam beim Aufbau eines strategisch wichtigen Unternehmens, das datengesteuerte Lösungen für Patienten anbietet.“

Endpoint Clinical

Endpoint ist im wachstumsstarken eClinical-Markt als führender Anbieter von Randomisierungs- und Trial Supply Management (RTSM)-Lösungen für biopharmazeutische und CRO-Kunden tätig und verfügt über Fachwissen bei der Betreuung komplexer klinischer Studien im Spätstadium. Seit mehr als 15 Jahren kann Endpoint auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der effektiven Unterstützung von mehr als 1.750 klinischen Studien mit 875.000 Patienten in 90 Ländern verweisen, hat zudem einen erstklassigen Kundenstamm aufgebaut und langjährige strategische Beziehungen gepflegt.

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access ist ein führendes Unternehmen auf dem Markt für HUB-Dienstleistungen und Patientenzugang und bietet der biopharmazeutischen Industrie seit mehr als 30 Jahren umfassende Lösungen für Patientenunterstützung, Produktzugang, Erschwinglichkeit und Adhärenz. Durch die kürzlich erweiterte nicht-kommerzielle Spezialapotheke FortreaRx™, die einen verbesserten Vertrieb von Kühlketten- und Ambient-Free-Goods-Produkten ermöglicht, ist Fortrea Patient Access bestrebt, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Zugänglichkeit zur Gesundheitsversorgung durch seine umfangreiche Erfahrung zu erhöhen, während es derzeit mehr als 2,5 Millionen Patienten und über 100 einzigartige Marken für mehr als 25 Krankheitsindikationen unterstützt.

Über Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners ist eine führende Private-Equity-Firma, die sich auf den Aufbau marktführender Wachstums- und Gesundheitsunternehmen spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat Arsenal institutionelle Beteiligungsfonds in Höhe von insgesamt über 10 Milliarden US-Dollar eingeworben, mehr als 300 Plattform- und Add-on-Akquisitionen abgeschlossen und mehr als 35 Realisierungen erzielt. Die Firma arbeitet mit Managementteams zusammen, um strategisch wichtige Unternehmen mit führenden Marktpositionen, hohem Wachstum und hoher Wertschöpfung aufzubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.arsenalcapital.com .

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Biowissenschaftsbranche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie und Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielseitiges Team in über 90 Ländern ist so skaliert, dass wir unseren Kunden weltweit gezielte und flexible Lösungen anbieten können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (früher Twitter).

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Kontakt zu Fortrea:

Hima Inguva (Investoren) – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek (Medien) – 919-943-5422, media@fortrea.com

Kate Dillon (Medien) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Kontakt zu Arsenal: