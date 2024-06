Résultats de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2024

Après avoir mené toute sa carrière dans l’immobilier commercial, Thierry Lacaze intervient dorénavant en qualité de consultant auprès d’acteurs du secteur. Il a débuté sa carrière en tant que gestionnaire en 1982 à la SCC pour ensuite être promu responsable de service. En 1985, il est nommé directeur du centre commercial EVRY2 l’un des plus gros centres commerciaux d’île de France. En 1990, il rejoint le groupe Tréma en tant que directeur d’exploitation. A compter de 1999, il assume les fonctions de directeur de patrimoine et devient membre du COMEX de la SCC, supervisant l’ensemble des équipes d’exploitation et commerciales. Par la suite, il est plus particulièrement en charge du développement de la société et de la relation avec les mandants. Thierry Lacaze est titulaire d’un diplôme universitaire de technologie en finance-comptabilité.