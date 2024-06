Dra. María José Torres, chefe do serviço de alergologia do HRU de Málaga, é a nova presidente da EAACI

VALÊNCIA, Espanha, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A cerimônia de encerramento do EAACI Congress 2024, um fórum que reúne especialistas em alergia e imunologia de países de todo o mundo, ocorreu há pouco. No encerramento do congresso, a Dra. María José Torres, professora de medicina e chefe do serviço de alergologia do Hospital Regional Universitário de Málaga, assume a liderança como a nova presidente da EAACI; ela é a primeira profissional espanhola a exercer o cargo.



Hoje, em sua palestra na sessão plenária intitulada “Alergia a medicamentos: hoje e amanhã”, a Dra. Torres enfatizou que “a alergia a medicamentos é um grande fardo para sistemas de saúde e representa, em alguns casos, uma ameaça à vida dos pacientes”.

Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo no interesse por projetos de modelos preditivos para estratificar o risco dos pacientes serem alérgicos. “É essencial continuar pesquisando e trabalhando para atingir o objetivo de uma eficiente medicina de precisão”, diz a Dra. Torres.

A Dra. Ioana Agache, que ocupa um lugar no Comitê de Pesquisa e Divulgação (ROC) da EAACI, detalha que “como doenças alérgicas e asma são condições prototípicas influenciadas pelo ambiente, a saúde planetária é outro ponto importante da agenda de pesquisa da EAACI”.

Entre os principais objetivos do ROC estão o de ser “a plataforma de troca para cientistas em toda a Rede de Pesquisa da EAACI, ser um espaço para formular recomendações e critérios de qualidade, projetar diversos programas educacionais e garantir oportunidades de desenvolvimento profissional através de sua colaboração com membros juniores da EAACI e todas as outras partes interessadas”, observa ela.

A ERN (Rede de Pesquisa da EAACI) procura identificar e coordenar a pesquisa em alergia e asma na Europa. “Inclui atualmente quase 100 instituições europeias e de todo o mundo. Deve servir como guia para pesquisas em alergia e asma na Europa e fomentar sinergias e cooperação, reduzir esforços duplicados e identificar lacunas e prioridades que precisam de atenção de organizações financiadoras”, conclui Ioana Agache.

