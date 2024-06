Fortrea Finaliza Transferência das Unidades Endpoint Clinical e Patient Access para a Arsenal Capital Partners

DURHAM, N.C., June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje que finalizou a alienação dos ativos relacionados ao seu segmento Enabling Services, ou seja, suas unidades Endpoint Clinical (“Endpoint”) e Fortrea Patient Access (“FPA”), para a Arsenal Capital Partners (“Arsenal”), uma empresa líder de private equity especializada na criação de empresas de saúde líderes de mercado e ricas em tecnologia.



A Endpoint e a FPA proporcionam as melhores soluções de Randomização e de Gerenciamento de Fornecimento de Ensaios (RTSM) e de acesso do paciente respectivamente. Ambas representam pontos de entrada estrategicamente diferenciados na cadeia de valor dos serviços farmacêuticos, onde a Arsenal detém um significativo domínio, conhecimento científico e técnico.

A Arsenal nomeou Sam Osman, ex-presidente do segmento Enabling Services da Fortrea, para atuar como diretor executivo das novas entidades, e Raymond (“Ray”) H. Hill, um parceiro operacional da equipe de saúde da Arsenal, atuará como presidente do conselho.

“A Endpoint e a FPA estão distintamente posicionadas para apoiar a jornada do paciente nos ensaios clínicos e através do acesso a novas terapêuticas após a aprovação”, disse Sam Osman, diretor executivo da Endpoint e da FPA. “Com a Arsenal como parceira, estou confiante de que nossos negócios e nossas equipes se beneficiarão das oportunidades de crescimento acelerado, bem como do investimento e do foco executivo, resultando em recursos e soluções aprimoradas para os clientes.”

"A conclusão bem-sucedida desta transação é um testemunho do calibre das equipes envolvidas que planejaram uma transição tranquila para colegas, clientes e pacientes que atendemos", disse o presidente e CEO da Fortrea, Tom Pike. “Essa transação permite que ambas as organizações concentrem sua liderança e recursos no fornecimento de soluções ideais para nossos clientes. Conforme divulgado anteriormente, o produto líquido dessa alienação será usado para reduzir uma parte da estrutura geral da dívida da Fortrea. Como uma CRO clínica pura, a Fortrea continua comprometida com a nossa missão de fornecer soluções que trazem tratamentos que mudam a vida dos pacientes mais rapidamente.”

Ray Hill, um parceiro operacional da Arsenal e presidente do conselho da Endpoint e da FPA, disse: “Estou muitíssimo contente em fazer parte do próximo capítulo da Endpoint e da FPA. “Estou pronto para colaborar com a equipe de gerenciamento na criação de uma empresa estrategicamente importante que irá fornecer soluções voltadas aos dados para os pacientes.”

Endpoint Clinical

A Endpoint opera no mercado eClinical de alto crescimento como provedora líder de soluções de Randomização e Gerenciamento de Fornecimento de Ensaios (RTSM) para clientes biofarmacêuticos e CRO, com experiência no atendimento de ensaios clínicos complexos e em estágio avançado. Com mais de 15 anos, a Endpoint já apoiou com sucesso mais de 1.750 ensaios clínicos envolvendo 875.000 pacientes em 90 países e cultivou uma base de clientes de primeira linha e relacionamentos estratégicos de longa data.

Fortrea Patient Access

A Fortrea Patient Access é uma líder em escala no mercado de serviços de HUB e acesso do paciente, atendendo à indústria biofarmacêutica com suporte abrangente ao paciente, acesso ao produto, acessibilidade e soluções de adesão há mais de 30 anos. Avançando ainda mais com sua especializada farmácia não comercial recentemente expandida, a FortreaRx™, para apoiar a distribuição aprimorada de produtos de cadeia fria e sem ambiente, a Fortrea Patient Access está comprometida em impulsionar os resultados dos pacientes e aprimorar a acessibilidade aos cuidados da saúde por meio da sua ampla experiência, oferecendo suporte a mais de 2,5 milhões de pacientes e mais de 100 marcas exclusivas para mais de 25 indicações de doenças.

Sobre a Arsenal Capital Partners

A Arsenal Capital Partners é uma empresa líder em investimentos em patrimônio privado especializada na criação de empresas líderes de mercado em crescimento industrial e saúde. Desde a sua criação em 2000, o Arsenal levantou fundos de investimento de capital institucional com um total de mais de US$ 10 bilhões, concluiu mais de 300 aquisições de plataformas e complementos, e alcançou mais de 35 realizações. A empresa trabalha com equipes de gestão para criar empresas estrategicamente importantes com posições de liderança no mercado, alto crescimento e alto valor agregado. Para mais informação, visite www.arsenalcapital.com.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada que trabalha em mais de 90 países é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Saiba mais sobre como a Fortrea está se tornando uma força transformadora de pipeline para pacientes na Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn e X (antigo Twitter).

Advertência a Respeito de Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act). As declarações de previsão, por sua natureza, abordam questões que são, em diferentes graus, incertas, como a ocasião do uso do resultado líquido para quitar parte do débito existente da Empresa. Neste contexto, as declarações de previsão geralmente abordam o desempenho futuro esperado e o desempenho financeiro e a condição financeira, e muitas vezes contêm palavras como “orientação”, “esperar”, “supor”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “prever”, “acreditar”, “buscar”, “ver”, “irá”, “faria”, “alvo”, expressões semelhantes e variações ou negativos dessas palavras que se destinam a identificar declarações de previsão, embora nem todas as declarações de previsão contenham essas palavras de identificação. Os resultados reais podem diferir materialmente dessas declarações de previsão devido a uma série de fatores, incluindo, mas não limitado a, fatores descritos ocasionalmente nos documentos que a Empresa arquiva junto à SEC. Para uma discussão mais aprofundada dos riscos relacionados aos negócios da Empresa, consulte a Seção “Fatores de Risco” do Relatório Anual no Formulário 10-K, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC"), pois tais fatores de risco podem ser alterados ou atualizados ocasionalmente nos registros periódicos e outros registros subsequentes da Empresa na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com as outras declarações de advertência incluídas ou incorporadas por referência nos relatório junto à SEC. As declarações de previsão incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações de previsão para indicar eventos ou acontecimentos subsequentes.

