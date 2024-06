Avaada Energy sécurise la vente d’une centrale solaire de 1 050 MWc à l’issue d’un appel d’offres émis par NTPC et passe la barre des 15 GWc en Inde

MUMBAI, Inde, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

~ Renforcement de son leadership en matière d’énergies renouvelables avec un tarif concurrentiel de 0,032 dollar américain le kWh

Avaada Energy, un acteur du secteur des énergies renouvelables de premier ordre et filiale d’Avaada Group, se réjouit d’annoncer avoir franchi un cap historique en remportant son plus gros contrat visant une centrale solaire d’une capacité de 1 050 MWc lors d’un récent appel d’offres exclusif, piloté par l’agence des énergies renouvelables (ou REIA pour Renewable Energy Implementing Agency) de la National Thermal Power Corporation (ou NTPC). Ce succès souligne à la fois l’expertise d’Avaada et son engagement à contribuer aux objectifs d’énergie renouvelable du pays.

La société a sécurisé la vente d’une centrale solaire de haute capacité, à savoir 1 050 MWc, à raison d’un tarif concurrentiel de 0,032 dollar américain le kWh. Elle devrait être achevée à l’issue des 24 mois suivant la signature de la convention d’achat d’énergie d’une durée de 25 ans. Ce projet confirme l’engagement d’Avaada Energy à concevoir des projets reposant sur les énergies renouvelables à grande échelle et de manière à la fois efficace et efficiente.

Outre ce succès inédit, Avaada Energy franchit un considérable cap en Inde avec l’obtention mémorable de lettres d’intention et de convention d’achat d’énergie d’une valeur supérieure à 15 GWc. Un tel portefeuille souligne le dévouement de l’entreprise à faire évoluer le champ des énergies renouvelables à travers le pays.

Pour reprendre les commentaires de M. Vineet Mittal, Président d’Avaada Group à l’occasion de cet important développement, « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir remporté l’appel d’offres exclusif de la NTPC pour une capacité totale de 1 050 MWc. Au-delà de démontrer notre capacité à exécuter des projets en lien avec les énergies renouvelables de grande envergure, ce succès renforce notre engagement à accompagner la transition de l’Inde vers un avenir énergétique durable. Passer la barre des 15 GWc témoigne en faveur du travail acharné fourni par nos équipes, tout en soulignant notre approche novatrice et notre engagement en faveur de l’excellence.

J’ai gagné en confiance envers notre capacité à répondre à des projets de plus grande envergure à l’issue de la réussite d’un projet d’une capacité totale de 1 250 MWc au cœur d’un site unique situé dans l’État du Rajasthan, en 2022. Jusqu’en 2023 c’était le plus grand projet au monde jamais développé par un producteur d’énergie indépendant. Nous nous sommes également engagés dans l’aventure de l’agrivoltaïque dans l’État du Maharashtra, en vue de diversifier encore davantage notre portefeuille et contribuer à des pratiques agricoles durables. Nous restons déterminés à stimuler la croissance de l’énergie renouvelable en Inde et le devenir d’une planète plus verte. »

Une fois mise en service, la centrale solaire devrait générer environ 1 800 millions d’unités d’énergie renouvelable par an, et participer ainsi de manière significative à l’approvisionnement en énergies vertes pour alimenter plus de 1 200 000 foyers en Inde.

Le projet devrait jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de carbone, et atteindre une réduction annuelle de CO2 fixée à environ 1 681 200 tonnes, alignée sur les objectifs climatiques nationaux. La nouvelle centrale renforcera considérablement l’empreinte croissante d’Avaada dans le domaine des énergies renouvelables.

À propos d’Avaada Group

À la pointe de la transition énergétique, Avaada Group se spécialise dans la production d’énergies renouvelables, la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, le développement de carburants verts, y compris l’ammoniac vert, le méthanol vert et le carburant durable d’aviation et la fourniture de solutions de stockage énergétique. Sous la direction de M. Vineet Mittal, le groupe est devenu un acteur énergétique mondial de premier plan. Sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, Avaada Energy, vise à atteindre une capacité de 11 GWc à l’horizon 2026. Les solides capacités opérationnelles du groupe et son expertise avérée ont attiré des investissements internationaux de taille, notamment un financement de 1,3 milliard de dollars américains obtenu en 2023, décliné en un engagement à hauteur de 1 milliard de dollars américains pour fonds de transition énergétique de Brookfield, et en une enveloppe de 300 millions de dollars consentie par la branche GPSC du groupe thaïlandais PPT.