UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus) 6.6.2024 klo 15.30

Muutos UPM:n johtajistossa

Mika Kekki vastaa väliaikaisesti UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueesta 1.8.2024 alkaen

Mika Kekki on nimitetty väliaikaisesti vastaamaan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueesta 1.8.2024 alkaen. Hän hoitaa tehtävää oman toimensa ohella ja jatkaa edelleen UPM Plywood -liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana. Mika Kekin henkilöesittely ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtajan hakuprosessi on käynnissä. Kuten tiedotteessa 13.3.2024 kerrottiin, Antti Jääskeläinen, nykyinen UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen väliaikainen johtaja ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja siirtyy logistiikka- ja jakeluyhtiö Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään UPM:ssä heinäkuun 2024 loppuun asti.

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

