Hepsor AS’i Kanada tütarettevõte tegi oma kolmanda investeeringu Kanada kinnisvaraturul

Hepsor AS’i tütarettevõte Kanadas, Hepsor SPV I Ltd, tegi oma kolmanda investeeringu Kanada kinnisvaraturul.

Koostöös Elysium Investments Inc.’ga (Elysium) omandati 7 kinnistut Toronto kesklinna Leaside'i piirkonnas aadressil 17-29 Glenavy Avenue, eesmärgiga arendada sinna tulevikus elukondlik rendikorteritega kõrghoone. Kinnistu arendamiseks loodi Elysium Glenavy Limited Partnership, milles lisaks Hepsorile ja Elysiumile osalevad ka erinevad Kanada ja Euroopa investorid.

Hepsorit nõustas tehingu tegemisel üks Kanada suurimaid advokaadibüroosid, Fasken (www.fasken.com).

Projekti arendamisse kaasatakse kohalike nõustajate meeskond, mida juhivad rahvusvaheliselt tuntud arhitektuuribüroo Gensler Architects ning Toronto üks juhtivaid linnaplaneerimise ettevõtteid Bousfields. Projekt peaks kõigi eelduste kohaselt arendamiseks ja ehitamiseks vajalike lubadeni jõudma ca 24 kuu jooksul. Elysium Glenavy Limited Partnership plaanib kinnistule arendada elukondliku rendikorteritega kõrghoone, kuid jääb avatuks ka teistele võimalustele.

Kinnistu ja projekti esimese faasi investeeringute koguväärtus ulatub ca 22 miljoni euroni (32,5 miljonit CAD), millest Glenavy Limited Partnership investeerib omavahenditena ca 2,4 miljonit eurot (3,6 miljonit CAD).

Hepsori nõukogu esimees Andres Pärloja ütles: "Hepsor alustas oma Kanada äri arendamist 2022. aasta kevadel pärast sõja algust Ukrainas, eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ja leevendada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Tänaseks oleme Kanadas loonud tugeva kohalike partnerite võrgustiku, mis koosneb õigus- ja finantsnõustajatest, pankadest, turuanalüütikutest ja maaklerfirmadest, kes aitavad meil oma arenguplaane ellu viia ja tänu kellele tunneme ennast Kanada turul üha mugavamalt. Oleme Torontos praeguseks omandanud kokku kolm projekti - lisaks Glenavy projektile osteti eelmise aasta juunis-augustis projektid Weston Road’il ja Isabella Street’il ning praegu on ettevalmistamisel veel kahe sarnase iseloomuga arenduse omandamine Torontos ja Suur-Toronto piirkonnas (GTA)."









Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

------------