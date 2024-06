Viridien, leader dans les technologies de pointe, lance sa nouvelle marque et accélère sa croissance

Paris, France – le 10 juin 2024

Viridien, anciennement CGG, annonce aujourd’hui, lors de la conférence EAGE à Oslo, le lancement de sa nouvelle marque. Leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et les données de la Terre, Viridien entame une nouvelle étape de sa croissance stratégique.

Depuis l'annonce de sa nouvelle stratégie en 2018, le groupe a cédé ses activités d'acquisition de données et renforcé sa différenciation technologique dans ses cœurs de métiers, Geoscience, Earth Data et Sensing & Monitoring. Le Groupe a également développé de nouvelles activités dans les marchés en croissance, tels que les énergies bas carbone, (Mineraux & Mining et Stockage du gaz carbonique), mais aussi dans les domaines du Calcul de Haute Performance (HPC) et de la Surveillance des Infrastructures (SHM).

Ce portefeuille unique de métiers et de savoir-faire, place aujourd’hui Viridien dans une position idéale, pour aider ses clients à résoudre de manière efficace et responsable les défis complexes liés aux ressources naturelles, au numérique, à la transition énergétique et aux infrastructures, et contribuer à un avenir plus prospère et plus durable.

La nouvelle marque Viridien rend hommage à l'histoire, à la raison d’être et aux valeurs du Groupe, tout en affirmant ses aspirations de croissance pour l'avenir. Orthographié en français, le mot Viridien est formé de deux parties. Virid » est inspiré du latin “Viridis”, qui signifie “frais, vert, tiré de la racine”, et “ien” signifie “provenant de”. Le nom reconnaît l'héritage de Viridien / ex CGG, entreprise française créée en 1931, riche de son histoire unique, de ses racines et son expertise, qui démarre aujourd’hui une nouvelle ère de croissance.

Le nouveau logo mot-symbole de Viridien, dans les tons bleu et vert, rappelle l'expertise géo-scientifique du groupe et son engagement en faveur de la planète. Le mélange des couleurs terrestres représente également la forte valeur ajoutée de Viridien pour de meilleurs décisions et résultats de toutes les parties prenantes.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de Viridien, a déclaré : « Cette étape importante marque un tournant dans notre histoire, en reliant les 90 ans d'histoire de CGG à notre avenir en tant que Viridien. Nos technologies, nos données et notre expertise sont aujourd’hui plus pertinentes que jamais face aux changements majeurs de notre environnement, et notamment la demande croissante en énergies, la nécessité de prendre soin de notre planète, et l’augmentation des capacités numériques. A Viridien, nous nous appuyons sur nos savoir-faire historiques en matière d’innovation pour faire progresser nos cœurs de métiers, accélérer la croissance de nos nouvelles activités et ainsi développer avec succès notre groupe pendant les prochaines décennies. »

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

