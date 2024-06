Verizon celebrará la tecnología con la comunidad de Nueva York: panel y fotos gratis en el Bronx

NUEVA YORK, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El lunes, 10 de junio la tienda de Verizon en Fordham Road en el Bronx será la anfitriona del próximo evento de la serie “Connected by Culture” de la compañía. El evento de networking es una celebración del compromiso continuo que tiene Verizon con las comunidades locales que ofrecen servicios a los latinos y las pequeñas empresas y apoyan el desarrollo de la fuerza laboral e inclusión digital.



De 2:30 a 5:30 p.m la tienda Verizon en 257 E. Fordham Road en el Bronx presentará un panel de discusión con algunos de los principales líderes de la ciudad, animará a los asistentes a discutir los puestos vacantes con un reclutador de Verizon presente y a posar para fotografías gratuitas (headshots) tomadas por un fotógrafo profesional.

El panel contará con líderes de las comunidades latina y negra, con la participación prevista de Lisa Sorin, presidenta de la Cámara de Comercio del Bronx ; Paloma Izquirdo-Hernández, presidenta y directora ejecutiva de Urban Health Plan ; Rocky Bucano, director ejecutivo del Museo Universal de Hip Hop ; y Debbie Roman, directora general de New York Per Scholas .

"Durante casi 30 años, Per Scholas ha impulsado la equidad y la oportunidad en el sector tecnológico al desbloquear el potencial no utilizado de las personas, elevar comunidades y satisfacer las necesidades de los empleadores a través de una capacitación técnica rigurosa,” dijo Debbie Roman, directora general de New York Per Scholas. "Estas conversaciones son esenciales para conectar a líderes comunitarios con personas ansiosas por explorar su potencial y cambiar el panorama de la tecnología.”

"En el tapiz de la sociedad moderna, la tecnología se erige como el gran unificador, tejiéndose a través de los sectores vitales de la salud, las pequeñas empresas, la educación y las experiencias inmersivas", dijo April Horton, gerente de Asuntos Gubernamentales Estatales y Locales de Verizon. "Brida brechas, trasciende fronteras y cultiva cohesión cultural, tejiendo comunidades diversas en una narrativa compartida de progreso. Desde la revolución en la atención médica hasta el empoderamiento de pequeñas empresas, el enriquecimiento educativo y la creación de mundos inmersivos, el papel de la tecnología como el último conector es innegable. No se trata solo de innovación; se trata de inclusión, empoderamiento y un futuro donde nuestro potencial colectivo se multiplique.”

En consonancia con el plan de negocios responsable Citizen Verizon de la compañía, este evento destaca el compromiso continuo de Verizon con el desarrollo de la fuerza laboral, incluido el programa gratuito Verizon Skill Forward, que brinda a las comunidades acceso a cursos en línea de desarrollo de habilidades dirigidos por expertos. Sin necesidad de experiencia previa ni título universitario, los participantes de Verizon Skill Forward pueden acceder a cursos en línea a su propio ritmo, dirigidos por expertos, diseñados por universidades y expertos de la industria durante un año sin costo, incluidos cursos exclusivos en español.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $134 000 millones en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, lo que satisface la demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad de los clientes.

