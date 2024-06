Sidetrade lance des fonctionnalités d'IA générative dédiées à l’Order-to-Cash

Premières fonctionnalités d’IA générative (Gen AI) disponibles sur la plateforme Sidetrade

Innovation majeure pour les équipes financières : La GenAI de Sidetrade combine de puissants algorithmes LLM avec le seul Data Lake en temps réel de l’industrie, établissant une nouvelle norme dans l’Order-to-Cash

Des niveaux supérieurs de précision et de confidentialité grâce à des LLM auto-hébergés par des experts du domaine

PARIS, France – 10 juin 2024 | Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd'hui que la société entre dans une nouvelle phase de son parcours en IA avec le lancement de la première d’une série de nombreuses fonctionnalités d'IA générative (GenAI) qui amélioreront les performances, l'efficacité et l'expérience des utilisateurs.

Olivier Novasque, PDG de Sidetrade a déclaré : « Les dirigeants du monde entier reconnaissent que l'IA générative redéfinit la transformation des entreprises et favorise une croissance surprenante. Chez Sidetrade, nous sommes à la pointe de ce domaine passionnant, en constante évolution, et notre engagement envers l'innovation se traduit par des solutions avancées et des opportunités de croissance pour nos employés, nos clients et nos actionnaires.

Notre ambition est de révolutionner le paysage de l'Order-to-Cash. Grâce à notre exploitation exclusive de l'IA générative et de la seule base de données O2C en temps réel au monde, nous allons redéfinir les standards de l'industrie, élevant les exigences à des niveaux inédits. Cette approche modifie fondamentalement les opérations des équipes financières, en leur permettant de surpasser les performances attendues. Aimie , notre IA, exploite le potentiel de la GenAI avec une efficacité remarquable. Traitant plus de 6,1 billions de dollars d’expériences de paiement, Aimie offre des recommandations optimales chaque seconde, surpassant les systèmes ERP traditionnels, les tableurs, les logiciels O2C basés sur des règles et même les fonctionnalités avancées mais trop génériques de ChatGPT. Notre mission est de simplifier le quotidien des professionnels de la finance en leur offrant non seulement une automatisation intelligente, mais aussi le potentiel de la GenAI avec une efficacité remarquable sur l’ensemble de l’Order-to-Cash. »

« Ask Aimie » : la première fonctionnalité d'IA générative de Sidetrade

Récemment, Sidetrade a introduit « Ask Aimie » au sein de la solution Digital Case, une première fonctionnalité d'IA générative qui révolutionne l'expérience utilisateur. Cette nouvelle innovation fournit aux utilisateurs des résumés concis des longs courriels de leurs clients et leur permet de générer des réponses appropriées en choisissant parmi quatre modèles. Cette fonctionnalité permet de répondre rapidement et efficacement, tout en maintenant le contexte de la communication.

Avec « Ask Aimie », les équipes financières bénéficient de :

Efficacité rationalisée : Réduction du temps passé à la collecte d'informations et à la rédaction d'e-mails, libérant des ressources pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Réduction du temps passé à la collecte d'informations et à la rédaction d'e-mails, libérant des ressources pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Communication améliorée : Interactions clients plus rapides et personnalisées.

Interactions clients plus rapides et personnalisées. Compréhension améliorée : Une expérience de lecture enrichie grâce à des informations contextuelles en temps réel, aidant les utilisateurs à comprendre le contenu sans avoir recours à des recherches externes.

Une expérience de lecture enrichie grâce à des informations contextuelles en temps réel, aidant les utilisateurs à comprendre le contenu sans avoir recours à des recherches externes. Aperçus instantanés : Accès immédiat à une multitude d'informations O2C, établissant de nouveaux standards en matière de prédictibilité, de précision, de transparence, d'explicabilité de l'IA et de personnalisation par les utilisateurs.

Rob Harvey, Chief Product Officer de Sidetrade, a déclaré : « Cela fait un quart de siècle que des moteurs de recherche comme Google ont démocratisé l'accès à la connaissance universelle. Cependant, il nous appartenait toujours d'interpréter les résultats et de créer un contenu pertinent, spécifique et précis à partir de ceux-ci. Aujourd'hui, l'IA générative répond aux enjeux des utilisateurs sur des sujets spécialisés, offrant un soutien même dans des environnements complexes. Mais les avantages de l'IA générative vont bien au-delà de la simple production d'un contenu bien rédigé. Les modèles de langage LLM experts du domaine que nous exploitons peuvent être ajustés pour fournir des réponses qui, non seulement présentent un raisonnement semblable à celui des humains, mais démontrent également une compréhension approfondie de la finance et de son contexte. Cette approche renforce la confiance des utilisateurs et crée de la valeur pour nos clients.

« Notre IA, Aimie, imite le raisonnement humain en analysant des milliards de transactions en quelques secondes et en se concentrant sur le contexte complexe du client et de son environnement. Cela fait d'elle l'agent intelligent O2C le plus avancé du marché. Elle agit comme un miroir, reflétant les interactions actuelles avec les clients et révélant les angles morts et les faiblesses grâce à des informations en temps réel basées sur des données : Aimie est une excellente assistante pour l’identification et la rédaction de texte. Cela permet aux entreprises d'améliorer la pertinence, de mieux comprendre le contexte et d'optimiser les réponses aux clients, ce qui améliore en fin de compte la satisfaction de ces derniers. En libérant les équipes financières, les ventes et les services à la clientèle pour qu'ils puissent s'attaquer à des problèmes plus complexes, Aimie renforce la satisfaction client. »

Le déploiement de la technologie d'IA générative permettra aux clients de Sidetrade de rationaliser les interactions avec leurs propres clients, d’accélérer la compréhension du contexte client et de personnaliser les réponses pour un contact plus humain.

Combiner GenAI et données mondiales pour établir de nouvelles normes dans l’Order-to-Cash

Aimie , l’IA de Sidetrade, utilise des techniques d'apprentissage automatique (ML) pour analyser les comportements de paiement des clients. Depuis 2015, Sidetrade a construit la base de données la plus avancée et vaste dédiée à l’Order-to-Cash, et la seule offrant des capacités d’IA en temps réel. Apprenant en continu du vaste Data Lake , Aimie est en mesure de recommander une stratégie de recouvrement optimale et d'agir par elle-même sur certaines actions. Désormais, Sidetrade a intégré une nouvelle gamme de techniques de data science avec le développement de sa propre architecture d’IA générative qui intègre des modèles de langage LLM formés sur de vastes quantités de données textuelles relatives au métier de l’O2C pour comprendre et générer un langage humain complexe, spécifique à l'industrie.

Ces dernières technologies permettent à Aimie d'analyser et de comprendre les requêtes en langage naturel, de générer des réponses pertinentes et d'aider les utilisateurs à anticiper les comportements de paiement futurs en fonction des tendances émergentes et des données actualisées. Aimie tire également partie d'éléments de big data pour traiter et analyser de grandes quantités d'informations issues de son Data Lake, élevant sa capacité à fournir des informations spécifiques, pertinentes, précises et contextualisées au métier de l'O2C qu'aucun autre fournisseur ne peut offrir.

Mark Sheldon, Chief Technology Officer de Sidetrade a déclaré : « Avec le Data Lake le plus avancé et le seul en temps réel de l'industrie O2C, Sidetrade est particulièrement bien placé pour capitaliser sur le potentiel de l'IA générative, car sans données, il n'y a pas d'IA avancée. Sidetrade offre des informations uniques à ses clients dans le monde entier, permettant aux professionnels de la finance de bénéficier de l'IA générative. Cela conduit à une croissance stratégique de l'entreprise et à une efficacité opérationnelle de manière auparavant inatteignable. L'IA générative remet l'humain au cœur des processus, sans sacrifier les objectifs de performance. »

Garantir la confidentialité et la personnalisation grâce à des LLM reposant sur un domaine interne

L'avantage d'utiliser la propre architecture générative de Sidetrade avec des LLMs experts dans le domaine, par rapport à des LLMs génériques hébergés par des tiers, est qu'Aimie fournit des informations beaucoup plus adaptées et spécifiques au métier de l’O2C. Contrairement aux fonctions de GenAI sur le marché qui offrent des informations beaucoup plus généralistes, l'IA de Sidetrade offre précision et pertinence.

De plus, contrairement à d'autres offres SaaS, l'ensemble de l'infrastructure, des LLM et des données de Sidetrade restent dans le cloud privé de Sidetrade. Cela garantit que les données des clients sont entièrement séparées et ne sont jamais mélangées avec des modèles externes, ce qui donne la priorité à la confidentialité et à la sécurité.

Sheldon a poursuivi : « L'approche de Sidetrade en matière d'IA générative garantit que notre technologie respecte les normes les plus élevée en matière de confidentialité, de souveraineté et de précision. Plutôt que d'adopter une approche ‘plug-and-play’, nous avons construit un écosystème complet en interne, en prenant pleinement possession de la propriété intellectuelle. Cette stratégie offre de nombreux avantages à nos clients, tant maintenant qu’à l'avenir, y compris un service plus personnalisé, sur-mesure et précis. De plus, elle assure que leurs données ne quittent jamais notre environnement cloud sécurisé.»

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

