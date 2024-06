EQUASENS : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE - AVIS DE CONVOCATION - MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Villers-lès-Nancy, le 10 juin 2024 – 18 :00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION

MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

La société EQUASENS invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se réunira le jeudi 27 juin 2024, à 17 heures 30, au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).

L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°60 du 17 mai 2024 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo-annonce-unitaire/?q.id=id_annonce:20240517240156460).

L’avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°69 du 7 juin 2024 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo-annonce-unitaire/?q.id=id_annonce:20240607240238969)

ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines du 7 juin 2024

(https://www.tabletteslorraines.fr/annonce-legale/20240607130128-318031-000091248807).

Ces avis sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société www.equasens.com.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : www.equasens.com, Rubrique Investisseurs - Onglet Assemblée Générale, depuis le 5 juin 2024.

La version anglaise de ces documents est accessible sur le site internet de la société, en cliquant sur l'icône EN de la rubrique investisseurs : https://equasens.com/en/shareholders-meetings/ .

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@equasens.com.

A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

